Pretraži
dirljiva priča

Sa samo 35 godina preminula je bivša Kraljica ljepote, godinama se borila s okrutnom bolesti

Piše , Danas @ 11:52 Celebrity komentari
Andrea Andrade - 13 Andrea Andrade - 13 Foto: Instagram

Kalifornijska kraljica ljepote Andrea Andrade preminula je nakon dugogodišnje i teške borbe s rakom te iza sebe ostavila slomljenog supruga i dirljivu priču o snazi i ljubavi.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Preminula je bivša Kraljica ljepote Andrea Andrade
dirljiva priča
Sa samo 35 godina preminula je bivša Kraljica ljepote, godinama se borila s okrutnom bolesti
Barbara Matić na Instagramu podijelila prizore s medenog mjeseca
koliko uživaju!
Romantični prizori otkrili gdje naša zlatna olimpijka provodi medeni mjesec s novopečenim suprugom!
Brooklyn Beckham usred drame s obitelji podijelio fotografiju supruge Nicole iz kreveta
hm, zanimljivo
Beckhamov sin usred obiteljske drame objavio fotografiju supruge u toplesu
Blanka i Zlatko Mateša pobjegli na Maldive: Romantične fotografije s luksuznog zimskog odmora
''mi!''
Naš bivši premijer i supruga podijelili su romantičnu fotografiju s luksuznog zimskog odmora
Sydney Sweeney lansirala vlastitu liniju donjeg rublja
''Hvala ti na ovome''
Seks-bomba 21. stoljeća bacila internet u trans: Prpošnim pozama predstavila vlastitu liniju donjeg rublja
Ljubavna priča Ekaterina Gordeeva i Sergei Grinkov
imao je samo 28 godina
Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
Nekadašnja slatkica Amanda Bynes šokirala novim izgledom
godinama vodi borbu
Teško je povjerovati da je ovo stvarno ona! Nova fotografija nekadašnje ljepotice šokirala je fanove
Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju
''čudni su osjećaji''
Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju: ''Još uvijek ne mogu vjerovati''
Kristijan Iličić objavio neuređenu snimku njegove ekipa koja skače u ledeno mora na Antarktici
''Kao vojnik!''
Kristijan Iličić objavio neuređenu snimku Kolindina skoka u ledeno more: "Još mislite da je AI?"
Sam Smith snimljen na plaži
neprepoznatljiv!
Sjećate se kako je prije izgledao? Na novim fotkama nije ni blizu onome kako ga pamtimo
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Zbog gripe zabranjeni posjeti na tri odjela dubrovačke bolnice
Stroge mjere
Zaraza opet hara: Bolnica zabranila posjete na tri odjela
Poznate kompanije povlače dječju hranu diljem Europe: Istražuje se smrt dviju beba
I u Hrvatskoj
Dvije bebe umrle: Povlači se poznata dječja hrana diljem Europe
Netko je u Splitu osvojio više od 400 tisuća eura na Eurojackpotu
PROVJERITE LISTIĆE
Sretnik iz Hrvatske osvojio više od 400 tisuća eura na Eurojackpotu! Evo kamo ide novac
show
Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju
''čudni su osjećaji''
Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju: ''Još uvijek ne mogu vjerovati''
Nekadašnja slatkica Amanda Bynes šokirala novim izgledom
godinama vodi borbu
Teško je povjerovati da je ovo stvarno ona! Nova fotografija nekadašnje ljepotice šokirala je fanove
Ljubavna priča Ekaterina Gordeeva i Sergei Grinkov
imao je samo 28 godina
Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj
zdravlje
Matt Damon smršavio 15 kg izbacivanjem jedne namirnice – biste li je i vi trebali izbaciti?
Za ulogu u novom filmu Odiseja
Matt Damon smršavio 15 kg izbacivanjem jedne namirnice – biste li je i vi trebali izbaciti?
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
7 savjeta za spavanje ako dijelite krevet s osobom koja hrče
Može ozbiljno narušiti kvalitetu sna
7 savjeta za spavanje ako dijelite krevet s osobom koja hrče
zabava
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
LOL
Mami nije bilo jasno tko sinu krati šiške, a onda je uhvatila krivca na djelu
Nepozvana gošća pokušala im pokvariti vjenčanje, pogledajte snimku incidenta
LOL
Nepozvana gošća pokušala im pokvariti vjenčanje, pogledajte snimku incidenta
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Zanimljivo
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
tech
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Svaka aktivnost je bitna
Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici
Koliko često idete na WC? Odgovor na to pitanje možda leži u ovom vitaminu
Novo istraživanje otkriva
Koliko često idete na WC? Odgovor na to pitanje možda leži u ovom vitaminu
Jedna od najvećih zagonetki svemira otkriva svoje tajne u najnovijoj karti napravljenoj pomoću teleskopa James Webb
Dokazi se nakupljaju
Jedna od najvećih zagonetki svemira otkriva svoje tajne u najnovijoj karti napravljenoj pomoću teleskopa James Webb
sport
Bolje im je da izbrišu: Pogledajte što su Danci napisali dok je još uvijek trajala utakmica Hrvatske i Slovenije
BOLJE DA NISU
Pogledajte što su Danci napisali dok je još trajala utakmica Hrvatske i Slovenije
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
konačno!
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
Poznati Danac zavapio: "Ovo je farsa, ovako nikad nećemo postati ozbiljan sport"
I TO SE PONAVLJA
Poznati Danac zavapio: "Ovo je farsa, ovako nikad nećemo postati ozbiljan sport"
tv
Daleki grad: Sreća je trajala samo nekoliko minuta - istina je sve uništila
DALEKI GRAD
Sreća je trajala samo nekoliko minuta - istina je sve uništila
Daleki grad: Probudio se iz kome – više ništa neće biti isto
DALEKI GRAD
Probudio se iz kome – više ništa neće biti isto
Daleki grad: Hoće li ju uvjeriti da se ne smije mješati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Hoće li ju uvjeriti da se ne smije mješati?
putovanja
Tjedni jelovnik od 26. 1. do 1. 2. 2026. brza jela malo sastojaka
Tjedni jelovnik
7 slasnih jela za svaki dan ovoga tjedna koja se rade sa šačicom namirnica – brzinski
Topi se u ustima: Recept za najfiniji kupus koji ćete probati ove zime
Hit!
Topi se u ustima: Recept za najfiniji kupus koji ćete probati ove zime
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
Tajna dugovječnosti?
Ne znaju za rak: Jelovnik najzdravijeg naroda na svijetu
novac
Imovina tvrtke sina kontroverznog poduzetnika ponovno na aukciji. Dio duga podmirila državna agencija
Nema interesa
Imovina tvrtke sina kontroverznog poduzetnika ponovno na aukciji. Dio duga podmirila državna agencija
Tko bi mogao naslijediti Borisa Vujčića na čelu HNB-a? Jedna je osoba favorit
Mogući kandidati
Tko bi mogao naslijediti Borisa Vujčića na čelu HNB-a? Jedna je osoba favorit
Spar prodao lanac trgovina sportske opreme s dvadesetak poslovnica u Hrvatskoj
Poznati novi vlasnici
Spar prodao lanac trgovina sportske opreme s dvadesetak poslovnica u Hrvatskoj
lifestyle
Matt Damon smršavio 15 kg izbacivanjem jedne namirnice – biste li je i vi trebali izbaciti?
Za ulogu u novom filmu Odiseja
Matt Damon smršavio 15 kg izbacivanjem jedne namirnice – biste li je i vi trebali izbaciti?
Što znači kada se pas protegne kad vas vidi?
I to ima razlog
Jeste li primijetili da se vaš pas protegne kada vas vidi, znate li što to znači?
Boje zidova s kojima će dom izgledati skuplje
Krasne su
Pet boja zidova s kojima će dom izgledati skuplje, možete obojati i samo jedan zid
sve
Bolje im je da izbrišu: Pogledajte što su Danci napisali dok je još uvijek trajala utakmica Hrvatske i Slovenije
BOLJE DA NISU
Pogledajte što su Danci napisali dok je još trajala utakmica Hrvatske i Slovenije
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
konačno!
I EHF-u je sada jasno: Ovo su morali napraviti s Hrvatskom nakon pobjeda protiv Islanda i Švicarske
Poznati Danac zavapio: "Ovo je farsa, ovako nikad nećemo postati ozbiljan sport"
I TO SE PONAVLJA
Poznati Danac zavapio: "Ovo je farsa, ovako nikad nećemo postati ozbiljan sport"
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene