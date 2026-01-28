Sa samo 35 godina preminula je bivša Kraljica ljepote, godinama se borila s okrutnom bolesti

Kalifornijska kraljica ljepote Andrea Andrade preminula je nakon dugogodišnje i teške borbe s rakom te iza sebe ostavila slomljenog supruga i dirljivu priču o snazi i ljubavi.

Bivša kalifornijska kraljica ljepote izgubila je bitku s rakom i svog odanog supruga ostavila potpuno slomljenog.

Andrea Andrade (35) preminula je 16. siječnja nakon devet godina kemoterapija, zračenja i operacija.

Andrea Andrade - 9 Foto: Instagram

Dijagnosticiran joj je rak debelog crijeva trećeg stadija sa samo 26 godina te su joj liječnici dali prognozu od šest mjeseci do dvije godine života, izvijestio je Fresno Bee.

Tijekom liječenja Andrade je upoznala i udala se za ljubav svog života, Chrisa Wilsona. Zajedno su bili osam godina, od čega su dvije proveli u bračnoj sreći.

Andrea Andrade - 16 Foto: Instagram

Andrea Andrade - 14 Foto: Instagram

Njezin rak ušao je u remisiju 2018. godine nakon nekoliko ciklusa kemoterapije. Nažalost, tumor se vratio samo dvije godine kasnije, prenosi Daily Mail.

Liječnici su utvrdili da se rak proširio na njezin reproduktivni sustav te su ga klasificirali kao četvrti stadij. Zdravstveno stanje Andree Andrade počelo se pogoršavati u listopadu 2025. Božić je provela s obitelji, a nekoliko dana kasnije primljena je u bolnicu.

Nakon njezine smrti Wilson je odao počast svojoj pokojnoj supruzi dirljivom objavom na društvenim mrežama.

''Moja vječna ljubavi. Znam da ovo nije zbogom. Vidjet ću te s one strane, dušo. Drži svoje nebeske ruke oko mene, volim te, mi amor'', napisao je.

Andrea Andrade - 7 Foto: Instagram

Andrea Andrade - 5 Foto: Instagram

Wilson je rekao kako je njegova supruga živjela punim plućima unatoč borbi s bolešću. Tijekom liječenja privukla je nacionalnu pozornost natječući se na lokalnim izborima ljepote, ponosno noseći kemoterapijski port na prsima.

Andrade je osvojila pet titula ljepote, uključujući Miss West Coast, Miss Nuestra Belleza USA, Miss Fresno County, Miss Regional West i Miss California Congeniality.

''Osjećala sam da to jednostavno moram učiniti sada'', rekla je Andrade za Inside Edition 2017. godine govoreći o svojim ciljevima na izborima ljepote.

''To je bio jedan od mojih životnih snova.''

Unatoč uspjehu na izborima i kemoterapijama svaki drugi tjedan, Andrade je pronašla vremena pomagati drugima. Sa suprugom je osnovala program Not All Heroes Wear Capes kako bi podržali djecu oboljelu od raka. Inicijativa je bila inspirirana mladim pacijentom na kemoterapiji koji je na svaki pregled dolazio u kostimu superheroja. Bračni par posjećivao je djecu u bolnici, donosio im poklone u njihove domove i vodio ih na bejzbolske utakmice.

Galerija 12 12 12 12 12

''Rekla je da joj je to bila jedna od stvari koje su je najviše ispunjavale u cijelom životu. Osjećala je da je to sjajan način da se obiteljima izmami osmijeh na lice u trenucima koji su sigurno bili iznimno teški'', rekao je Wilson.

Andrade je na Instagramu imala više od 20 tisuća pratitelja, gdje je dijelila svoju priču i podizala svijest o važnosti ranog pregleda i raku debelog crijeva.

Andrea Andrade - 1 Foto: Instagram

Andrea Andrade - 3 Foto: Instagram

''Osjećala je da joj je Božja misija dijeliti svoju priču i pomagati drugim ljudima. Pokazati da, čak i ako vam dijagnosticiraju nešto teško, i dalje možete imati nevjerojatan život i slijediti svoje snove. Kao što je Andrea učinila. I bila mi je čast biti dio toga'', dodao je njezin partner.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Tko je sestra Zvonimira Srne? Zbog bratove ozljede plakala je na tribinama

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Tko je lijepa djevojka rukometnog vratara Dominika Kuzmanovića?