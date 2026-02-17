Misterij nestanka majke slavne voditeljice: Trag koji je obećavao preokret nije donio odgovore

DNK analiza rukavice pronađene u blizini doma nije donijela očekivani preokret u istrazi. Policija i dalje radi na teoriji otmice, dok potraga za 84-godišnjom Nancy Guthrie ulazi u treći tjedan bez konkretnih odgovora.

Istraga nestanka Nancy Guthrie, 84-godišnje majke poznate voditeljice Savannah Guthrie, ulazi u treći tjedan, a pojavila se i nova teorija koja bi mogla promijeniti tijek slučaja, piše Daily Mail.

Prema navodima izvora bliskog istrazi, istražitelji razmatraju mogućnost da je sve započelo kao provala koja je krenula po zlu. Naime, muškarac koji je snimljen kako dira kameru na ulaznim vratima njezine kuće vrijedne milijun dolara u Tucsonu možda je, prema toj teoriji, planirao krađu, a ne otmicu.

Ako bi se ta pretpostavka pokazala točnom, postoji nada da bi Nancy mogla biti živa. Šerif okruga Pima, Chris Nanos za stane medije je poručio kako vlasti i dalje rade na teoriji da je riječ o otmici.

U međuvremenu je ispitano nekoliko osoba. Strani mediji došli su i do uvida u poruke o otkupnini u kojima se od obitelji traži najmanje šest milijuna dolara u bitcoinima.

Posebnu pažnju izazvala je rukavica pronađena u doma majke voditeljice, za koju se isprva smatralo da bi mogla biti ključan dokaz. FBI je naveo kako se čini da odgovara rukavicama koje je nosio maskirani muškarac snimljen nadzornom kamerom.

Međutim, najnoviji rezultati analize donijeli su razočaranje – DNK s rukavice nije se podudarao s uzorcima pronađenima unutar Nancyne kuće, niti se poklapa s profilima u nacionalnoj bazi podataka, piše Daily Mail. Šerif Nanos potvrdio je kako taj trag nije donio nove pomake u istrazi.

Iako je pronađeno gotovo 16 rukavica u blizini kuće, većina ih je pripadala članovima potrage. Rukavica koja je izazvala najviše sumnje nakratko je smatrana najvažnijim dokazom, no čini se da ni ona zasad ne vodi do odgovora.

Potraga za Nancy Guthrie se nastavlja, a obitelj i javnost i dalje čekaju nove informacije u slučaju koji je potresao cijelu Ameriku.

