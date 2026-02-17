Kako imati tijelo poput najpoznatije plavuše na svijetu? Njezin trener otkrio je nekoliko trikova

Margot Robbie godinu dana nakon poroda pokazuje isklesanu figuru zahvaljujući kombinaciji treninga snage i reformer pilatesa, uz disciplinu i povremeno strožu prehranu.
Holivudska glumica Margot Robbie ovih dana blista na crvenim tepisima promovirajući novi film "Wuthering Heights".
Bivša zvijezda serije "Neighbours" (35) tijekom promotivne turneje inspiraciju crpi iz georgijanskog razdoblja u kojem je smješten film, birajući dramatične i zavodljive modne kombinacije.
Glumica pokazuje isklesanu figuru, i to samo godinu i pol dana nakon što je rodila prvo dijete. U listopadu 2024. dobila je sina sa suprugom Tomom Ackerleyjem, a ime djeteta nisu otkrili javnosti.
Njezin osobni trener David Higgins otkrio je kako izgleda njezina rutina nakon poroda. Margot kombinira trening snage i reformer Pilates, piše Women’s Health. Trening obično započinje petominutnim zagrijavanjem na foam rolleru, a potom izvodi po 15 ponavljanja vježbi poput potisaka za prsa ležeći, veslanja u pretklonu, biceps pregiba, potisaka za ramena i tzv. skull crushersa.
Zatim slijedi izazov za trbuh od 100 ponavljanja – 20 trbušnjaka, dodiri nožnih prstiju sa svake strane i iskoraci u naklonu. Prema Higginsu, taj ciklus ponavlja pet puta, što znači čak 500 ponavljanja po treningu. Glumica, kaže, može izdržati plank četiri minute i deset sekundi.
Pilates na reformeru godinama joj je omiljen, a jednom je izjavila: "Ako svjesno odlučim vježbati, radim s trenerom pilatesa na reformer spravi, i to mom tijelu najviše odgovara." Higgins dodaje: "Držim se trajanja umjesto broja ponavljanja kada koristimo reformer."
Kardio trening joj, pak, nije prioritet. Trener smatra da trening snage djeluje kao "tajni kardio" jer srce intenzivno radi dok tijelo preusmjerava krv iz gornjeg u donji dio tijela.
Dosljednost je ključ, a njih dvoje surađuje godinama. Tijekom priprema za film "Barbie" trenirali su pet dana u tjednu po 45 do 60 minuta.
Što se prehrane tiče, Margot priznaje da voli slatko i ne podnosi umjerenost.
"Nisam dobra u umjerenosti. Postanem nesretna ako ne jedem. Ne mogu svaki dan jesti salatu i svaka dva dana popiti pola čaše vina. To ne mogu.”
Uoči snimanja ipak se drži čišće prehrane. Za doručak bira zobenu kašu s kupinama ili zeleni smoothie s keljom i jabukom, za ručak piletinu s limunom i smeđom rižom ili salatu s skušom, a za večeru odrezak od tune sa slatkim krumpirom ili povrtni hot pot s rižinim rezancima.
"Nemam baš dobru prehranu. Volim pivo, pomfrit, burgere, ali ako moram stati u bikini, tri dana ću jesti mrkvu. Ili sam jedno ili drugo."
Ipak, naglašava da joj je važnije biti snažna nego mršava. Uoči filma "The Legend of Tarzan" iz 2016. odbila je pretjerano mršavjeti za ulogu Jane.
"To je 19. stoljeće – ako ima malo oblina, to je vjerojatno dobra stvar. Neću izgledati mršavo samo zato da bih bila mršava", izjavila je.
