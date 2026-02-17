Pretraži
''ovo je za nas posebno!''

Kći naše bivše predsjednice drži se daleko od javnosti, ali Kolinda je sad ipak otkrila jedan detalj o njoj!

Piše E. G., Danas @ 08:47 Zanimljivosti komentari
Kolinda Grabar-Kitarović Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Afp

Kolinda Grabar-Kitarović otkrila je da je s njom u Italiju na Zimske olimpijske igre, gdje je kao članica Međunarodnog olimpijskog odbora, došla i njezina obitelj.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Stela Rade otkrila cijenu stijene s njezinog nastupa na Dori
trebala je i vučna služba
Stela Rade otkrila koliko je koštala stijena s nastupa na Dori: "Nisam mogla vjerovati!"
Zapaljen automobil Bake Praseta
potpuno izgorio
Zapaljen automobil srpskog influencera vrijedan pola milijuna eura, sam je objavio snimku
Gdje je danas Katarina Kitarović?
''ovo je za nas posebno!''
Kći naše bivše predsjednice drži se daleko od javnosti, ali Kolinda je sad ipak otkrila jedan detalj o njoj!
Životna priča Jane Brejchove
Simbol jedne epohe
Život filmske ikone obilježilo je siromašno djetinjstvo, a onda ju je jedna audicija vinula među zvijezde
Irina Shayk Dan zaljubljenih provela je na plaži u Miamiju s kćeri
mamma mia!
Crni badić i figura od milijun dolara! Očaravajući prizori s plaže vječne ljepotice oduzmaju dah
Mirko Šenkovski Džeronimo na koncertu Ane Bekute odao počast Halidu Bešliću
najemotivniji trenutak večeri
Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Igor Šeregi prošetao špicom s buketom ruža u rukama
oženili se prošlo ljeto
Tko je supruga hrvatskog redatelja čiji film obara rekorde? Na Valentinovo je špicom prošao s velikim buketom
"Jesu li to tange?" Upečatljiv detalj na Severininim kožnim hlačama privukao pažnju
spektakl u crnoj gori
"Jesu li to tange?" Upečatljiv detalj na Severininim kožnim hlačama privukao pažnju
Sanja i Sead Bojić u Puli otvaraju lokal
"jedva čekamo"
Omiljeni par iz MasterChefa objavio veliku vijest, pogledajte kako su proslavili!
Neočekivani okršaj na mrežama: Severina uzvratila Mladenu Grdoviću 9
''svi znamo da si loš momak''
Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo 6
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Maja Šuput i Šime Elez na 56. rođendanu ''Discotheque Saloon'' 4
posebna fešta
Šuput i Šime u noćnom izlasku: Pjevačica je markantnog Splićanina odvela na kultno mjesto
Tko su pobjednice Dore 2026.? Ženska vokalna skupina LELEK odnijela pobjedu i ide na Eurosong u Beč! 4
pet talentiranih pjevačica
Tko su Lelek, pobjednice Dore 2026. koje idu u Beč na Eurosong?
Ruben Van Gucht šokirao objavom nakon vijesti o razvodu od Blanke Vlašić 3
baš neukusno
Ruben Van Gucht sve je ostavio bez teksta prvom objavom poslije vijesti o razvodu od Blanke Vlašić
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Dvoje poginulih u užasnoj nesreći, među njima i djevojčica (3): Potonuo turistički brod, traga se za nestalima
U Amazoni
Strašna tragedija na poznatoj turističkoj atrakciji: Ima mrtvih, poginula djevojčica (3), sedam osoba nestalo
Državni inspektorat povlači četiri vrste mesnih proizvoda
OBJAVLJENI DETALJI
Jeste li ih kupili? Inspektorat povukao ove mesne proizvode: "Utvrđeno je..."
Uz Dabru pjevali i svirali i policajci? Jedan se sam prijavio
Slavlje na pokladama
Na snimci s Dabrom svirali i policajci: Jedan se sam javio
show
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Mirko Šenkovski Džeronimo na koncertu Ane Bekute odao počast Halidu Bešliću
najemotivniji trenutak večeri
Ma da se naježiš: Tisuće u Zagrebu pjevale u čast Halidu Bešliću na koncertu regionalne zvijezde
Ella Dvornik javila se s Malte u halterima
"Najbolji look ikad!"
Ella Dvornik u halterima se javila s daleke destinacije koja za nju ima posebno značenje
zdravlje
Bakina tajna protiv zimske iscrpljenosti: Recept koji podupire štitnjaču i imunitet
Ako vam je stalno hladno i debljate se
Bakina tajna protiv zimske iscrpljenosti: Recept koji podupire štitnjaču i imunitet
Ovih 6 navika može vam značajno povećati razinu željeza
Najčešći nutritivni nedostatak
Ovih 6 navika može vam značajno povećati razinu željeza
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
Alarmantni podaci nove studije
Čak 91 % veći rizik od raka debelog crijeva: Ova navika može vas skupo stajati!
zabava
Mnogi zapnu već na trećem pitanju kviza. Možete li vi do kraja?
Pokažite što znate!
Mnogi zapnu već na trećem pitanju kviza. Možete li vi do kraja?
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
LOL
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
"Udomi njemačkog ovčara, bit će zabavno": Slušala savjeta pa podijelila posljedice
Nije joj lako
"Udomi njemačkog ovčara, bit će zabavno": Slušala savjeta pa podijelila posljedice
tech
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
Spretniji i od mnogih ljudi
VIDEO Ovaj je robot dobio mač u ruke, a ono što je uslijedio ostavlja bez daha
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Nova tehnologija
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Umjesto da propadaju na odlagalištima, istrošene baterije električnih automobila mogu poslužiti nečem iznimno bitnom
Kineski znanstvenici tvrde
Umjesto da propadaju na odlagalištima, istrošene baterije električnih automobila mogu poslužiti nečem iznimno bitnom
sport
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
OPA!
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
Tudor dolaskom u Tottenham ''počistio'' svlačionicu: Legenda otišla nakon samo mjesec dana
stižu hrvati!
Tudor dolaskom u Tottenham ''počistio'' svlačionicu: Legenda otišla nakon samo mjesec dana
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
ikona na skijama
Startao na olimpijskom slalomu pa namjerno promašio prva vrata i ležerno odskijao do cilja
tv
Kumovi: Nitko ju nije mogao zaustaviti - napala je novinare
KUMOVI
Kumovi: Nitko ju nije mogao zaustaviti - napala je novinare
Kumovi: Ima li kraja njegovoj dobroti?
KUMOVI
Kumovi: Ima li kraja njegovoj dobroti?
U dobru i zlu: Ovo bi mogao biti rođendan za pamćenje – čeka ju nezaboravan poklon
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ovo bi mogao biti rođendan za pamćenje – čeka ju nezaboravan poklon
putovanja
Tjedni jelovnik fina jela na žlicu od 16.2. do 22.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna – tako su ukusna, a pripremaju se bez puno filozofiranja
Identitet i otpor: Tradicija bosanskih Hrvata koja vuče korijene još od Ilira
Identitet i otpor
Znate li što je sicanje ili križićanje? Tradicija bosanskih Hrvata koja vuče korijene još od Ilira
Pogledajte izbliza: Da Vincijevo remek-djelo koje je vojska - ožbukala i prefarbalaLeonardo da Vinci Castello Sforzesco
Put Milana
Pogledajte izbliza: Da Vincijevo remek-djelo koje je vojska - ožbukala i prebojala
novac
Kako je talijanska obitelj od gorkog digestiva izgradila biznis koji godišnje donosi 500 milijuna dolara
Već šest generacija
Kako je talijanska obitelj od gorkog digestiva izgradila biznis koji godišnje donosi 500 milijuna dolara
Od "jednoroga" do prodaje: Najveća europska craft pivovara u velikim problemima
Pritisak investitora
Od "jednoroga" do prodaje: Najveća europska craft pivovara u velikim problemima
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
lifestyle
Kraljica Rania u izdanju koje odiše elegancijom
WOW!
Izdanje kraljice Ranije toliko je jednostavno, a toliko divno. Poželjet ćete ga kopirati
Pomrčina Sunca 17. veljače uzdrmat će horoskop: Ovi znakovi najjače će osjetiti njezin utjecaj
sprema se pomrčina
Pomrčina Sunca 17. veljače uzdrmat će horoskop: Ovi znakovi najjače će osjetiti njezin utjecaj
Imena za djevojčice koja znače snaga
SNAŽNO ZNAČENJE
Rođene da vode: 10 ženskih imena koja znače snagu
sve
Ana Bekuta zapjevala u zagrebačkoj Areni na Valentinovo
pogledajte fotke
Kakvo iznenađenje! Srpskoj pjevačici u Areni Zagreb pridružila se naša legendarna glazbenica
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
OPA!
Senzacionalan rezultat Bosne i Hercegovine u slalomu na Olimpijskim igrama
Tudor dolaskom u Tottenham ''počistio'' svlačionicu: Legenda otišla nakon samo mjesec dana
stižu hrvati!
Tudor dolaskom u Tottenham ''počistio'' svlačionicu: Legenda otišla nakon samo mjesec dana
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene