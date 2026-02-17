Kći naše bivše predsjednice drži se daleko od javnosti, ali Kolinda je sad ipak otkrila jedan detalj o njoj!

Kolinda Grabar-Kitarović otkrila je da je s njom u Italiju na Zimske olimpijske igre, gdje je kao članica Međunarodnog olimpijskog odbora, došla i njezina obitelj.

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja posljednjih godina vrši funkciju članice Međunarodnog olimpijskog odbora, ovih dana boravi u Italiji, gdje bodri hrvatsku delegaciju na Zimskim olimpijskim igrama.

Prije nego što je doputovala u Cortinu d'Ampezzo, Grabar-Kitarović bila je u Milanu kako bi pratila, među ostalima, i umjetničko klizanje, koje ima posebno mjesto za njezinu obitelj, ponajviše zahvaljujući kćeri Katarini, koja se bavila umjetničkim klizanjem.

"Posebno me veseli što je cijela moja obitelj ovdje, uključujući i moju kćer, koja će me sad ubiti što sam ju spomenula. Umjetničko klizanje je za nas poseban sport", ispričala je za Net.hr Grabar-Kitarović o svojoj kćeri, koja je još prije odlučila da se neće javno eksponirati.

Zadnje informacije koje se mogu pronaći o Katarini jest da su svi njezini profili na društvenim mrežama zaključani te da pod svojim imenom nema ni profil na Linkedinu. Ono što se moglo pronaći jest da je na Harvardu diplomirala kemiju i molekularnu i staničnu biologiju 2023. godine te da je objavila rad pod svojim imenom na temu polija u svijetu nakon procjepljivanja i posljedice koje su izazvali antivakseri.

Katarina nije htjela koristiti majčin utjecaj u poslovnom životu, pronašla je posao u struci i radi u uglednom institutu u Londonu, gdje proučava razne bolesti i njihov utjecaj.

