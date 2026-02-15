Tko su Lelek, pobjednice Dore 2026. koje idu u Beč na Eurosong?

Ženska vokalna skupina LELEK u samo je nekoliko mjeseci postala jedno od najvećih iznenađenja domaće glazbene scene, a sada će predstavljati Hrvatsku pred milijunima gledatelja diljem Europe.

Nakon uzbudljive večeri finala Dore 2026., ženska vokalna skupina LELEK osvojila je prvo mjesto i time osigurala pravo da predstavlja Hrvatsku na Eurosongu 2026. u Beču, Austrija!

LELEK je hrvatski etno-pop glazbeni sastav, osnovan u rujnu 2024. godine, čija je glazba spoj bogatstva hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop zvukom — pri čemu nastoje očuvati i reinterpretirati slavensku kulturnu baštinu kroz suvremene aranžmane i višeglasno pjevanje.

Tko su članice?

Skupinu čini pet talentiranih vokalistica: Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Marina Ramljak, Korina Olivia Rogić i Lara Brtan.

Ove mlade glazbenice prate snažni vizualni i vokalni identitet baziran na tradicijskim motivima, ali uz modernu produkciju i pop strukturu.

Na ovogodišnjoj Dori cure iz LELEK-a nastupile su s pjesmom ''Andromeda'' — snažnom i emotivnom kompozicijom koja spaja etno elemente i suvremene glazbene teksture.

Pjesma nosi snažnu poruku, a tematski se dotiče pitanja identiteta, povijesti i emocionalnih iskustava, što je posebno rezoniralo s publikom i žirijem.

LELEK su na Dori 2026. slovile kao jedne od favoritkinja za pobjedu, a to se na kraju i ostvarilo.

Na Dori su se već natjecale 2025. godine s pjesmom ''The Soul Of My Soul''.

O svom prijateljstvu govorile su i za IN magazin, intervju pogledajte OVDJE.

