Kakva nostalgija u finalu Dore! Uz prelijepu pjevačicu Magazina zapjevala i hrvatska operna diva

Spektakularno finale Dore 2026. obilježili su posebni gosti večeri — grupa Magazin i Tonči Huljić — koji su nizom bezvremenskih hitova i novih pjesama priredili emotivan i energičan nastup za pamćenje.

Finalna večer Dore 2026., nacionalnog izbora za Euroviziju, donijela je spektakularan revijalni program koji je oduševio sve prisutne i gledatelje pred malim ekranima. Među najzvučnijim gostima bili su grupa Magazin i legendarni Tonči Huljić, jedan od najvećih hitmejkera hrvatske glazbene scene.

Nastup su otvorili izvedbom pjesme ''Nostalgija'', kultne eurovizijske uspješnice s kojom su Magazin i Lidija Horvat-Dunjko predstavljali Hrvatsku 1995. godine — nastup koji je hrvatskoj publici donio jedno od najboljih plasmana na Eurosongu.

Na pozornici se pjevačici Loreni Bućan pridružila upravo Lidija Horvat-Dunjko, operna diva i originalna vokalistica ove pjesme, što je izazvalo višestruke ovacije publike.

Nastavak večeri bio je prava glazbena poslastica: Magazin je izveo hitove ''Na svijetu sve'', novu pjesmu ''Nesvjestica'', zatim emotivnu baladu ''Voljet ću te sve do kraja ja'', ali i aktualnu pjesmu ''AaAaA'' s kojom su se natjecali na Dori 2025. Slijedila je još jedna novija pjesma ''Voljela sam'', a finale su obilježili izvedbom starog hita ''Opijum''.

Nakon nastupa Tonči Huljić je istaknuo: ''Hrvatsku sam predstavljao četiri puta.''

Na pitanje kako doživljava rad s bendom i novu eru Magazina, Lorena Bućan je s osmijehom odgovorila:

''To je jedan od novih blagoslova u mom životu. Imam osjećaj da bend poznajem cijeli život. Drago mi je da mogu nastaviti taj put i da dragi ljudi to sve slušate.''

Posebno emotivan trenutak bio je susret generacija — od Lidije Horvat-Dunjko, koja je svojom izvedbom podsjetila na povijesnu sezonu ''Nostalgije'', do Lorene Bućan i novih hitova koji su publiku podigli na noge.

