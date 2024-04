Ostvarila je jedan od najboljih rezultata Hrvatske na Eurosongu, pa se s nostalgijom prisjetila: "Da nije bilo granatiranja dan prije, mi bismo sigurno pobijedili!"

Lidija Horvat-Dunjko jedini je hrvatski operni vokal koji je nastupio na Eurosongu, a s grupom Magazin i pjesmom "Nostalgija" je 1995. godine na natjecanju osvojila 6. mjesto.

Sopranistica Lidija Horvat-Dunjko ove godine obilježava 35 godina na opernoj pozornici, a šira domaća javnost upoznala ju je kad je 1995. godine predstavljala Hrvatsku na Eurosongu s grupom Magazin i pjesmom "Nostalgija".

Lidija je zasad jedini hrvatski operni vokal koji je nastupio na Eurosongu, a tada je u grupi Magazin pjevala Danijela Martinović.

"Nostalgija" je na Eurosongu osvojila šesto mjesto, što je do danas ostao naš treći najbolji rezultat na tom natjecanju.

"Upravo je nostalgija što me veže za taj nastup i to je ponovno jedna iskonska, istinska radost kakva je bila i prvi put. To je lijepa pjesma i stvarno smo je voljeli pjevati, pjevali s velikom radošću i nažalost, da nije bilo granatiranja odnosno bombardiranja HNK u Zagrebu dan prije mi bi sigurno pobijedili", prisjetila se Lidija u IN magazinu 25 godina nakon nastupa na Eurosongu.

Naime, 2. svibnja te 1995. godine odvio se raketni napad na Zagreb koji je naredio Milan Marić i u kojem je, među ostalim, stradalo i Hrvatsko narodno kazalište.

Ipak, Lidiji je Eurosong ostao u lijepom sjećanju.

"Uvijek ima uzbuđenja, to je poprilično veliki auditorij ako uključujemo i sve one televizije koje su prenosile međutim mi smo pjevali iz srca, iz radosti, ne razmišljajući tko sluša, tko ne sluša, pjevali smo iz gušta", ispričala je.

Danas 57-godišnja Lidija još redovito nastupa u HNK-u, a usto je i redovita profesorica na Muzičkoj akademiji te pročelnica odsjeka za pjevanje.

U privatnom životu sretno živi s drugim životnim partnerom, magistrom fizioterapije Bernardom Bakačem Nikšićem Nadom, te je majka dvoje djece i baka. Kći Antonija krenula je njezinim stopama i danas je operni freelancer po Nizozemskoj i Europi, a ima još i sina Sebastijana.

Kako Lidija danas izgleda i koliko se promijenila otkako je nastupala na Eurosongu, pogledajte u našoj galeriji.

