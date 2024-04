Tko su voditelji ovogodišnjeg Eurosonga? Na male ekrane vraća se poznato eurovizijsko lice, a s njom u tandemu bit će i holivudska zvijezda!

68. izdanje Eurosonga počinje 7. svibja, a cijeli ovogodišnji program vodit će glumcia Malin Åkerman i švedska voditeljica Petra Mede.

Za tjedan dana počinje najprestižnije glazbeno natjecanje u Europi, a sastavni dio Eurosonga uvijek su i voditelji koji cijeli spektakl dignu na viši nivo.

Ove godine će nas na malim ekranima zabavljati i voditi kroz program holivudska zvijezda Malin Åkerman i švedska voditeljica Petra Mede, koja se već nekoliko puta našla u ovoj ulozi.

Malin je rođena u Stockholmu, a danas živi u Los Angelesu. Proslavila se ulogama u serijama kao što su 'The Comeback', 'Billions' i 'Entourage', a glumila je i u filmovima 'Zauvijek djeveruša, nikad nevjesta', 'Nevolje u raju', 'Prisila na brak' i brojnim drugima. Osim toga je glumila i u švedskim filmovima, među njima i u mjuziklu 'A Piece of My Heart'.

Malin nije skrivala oduševljenje što će imati priliku voditi Eurosong.

"Ne mogu opisati svoje osjećaje. Jako sam uzbuđena i pomalo nervozna, ali u pozitivnom smislu. Uvijek mi se sviđao Eurosong, biti dio ovog fantastičnog showa zajedno s Petrom je ostvarenje sna. Osim toga, Petra je jedna od najsmješnijih žena koje sam ikad upoznala" rekla je za Eurovision.tv.

Naime, Petri ovo neće biti prvi put da će voditi Eurosong jer je 2013. imala priliku prvi put stati na veliku scenu, ali onda je i 2016. godine ponovo uskočila u voditeljsku ulogu.

"Zamislite da ponovno dobijete priliku voditi Eurosong. To je tako nevjerojatna čast. Nakon što sam ga prvi put sama vodila, a zatim s divnim Månsom Zelmerlöwom uz sebe, sada se jako veselim suradnji s Malin. Ne poznajemo se otprije, ali smo se već par puta srele i već me potpuno kupila. Bit će mi zadovoljstvo raditi s njom" istaknula je Petra.

Podsjećamo, Baby Lasagna će se s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" predstaviti u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga 7. svibnja, druga će se održati 9. svibnja, dok će finale biti 11. svibnja.

