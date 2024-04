Amerikanac zbog komentara upućenog Baby Lasagni razbjesnio eurovizijske obožavatelje: "Imam samo jedno pitanje..."

Jedan korisnik X-a izrugao je Baby Lasagnu zbog načina na koji govori engleski jezik, a bijesni obožavatelji odmah su stali u njegovu obranu.

Pripreme za Eurosongu u punom su jeku, a naš ovogodišnji predstavnik Baby Lasagna u subotu je u Malmöu odradio i prvu probu. Snimka njegove probe objavljena je na službenom profilu Eurosonga na TikToku, a ako je suditi po komentarima obožavatelja, Lasagna je favorit za pobjedu.

U prilog ovim komentarima idu i rezultati velike ankete koju je OGAE, savez 42 fan-kluba Eurosonga, proveo među publikom. Na prvom se mjestu našao upravo naš ovogodišnji predstavnik Baby Lasagna i njegova pjesma "Rim Tim Tagi Dim" s 356 bodova. Drugo je mjesto zauzela Talijanka Angelina Mango, a treće švicarski predstavnik Nemo.

Iako rijetko vidimo bilo kakve negativne komentare na račun Lasagne, posljednja rasprava odvila se na X-u gdje je jedan Amerikanac prokomentirao engleski jezik našeg predstavnika i time razljutio eurovizijske obožavatelje.

Korisnik X-a predstavlja se kao Dave iz Minnesote te tvrdi da je po struci bivši novinar popularnog portala Eurovoix koji izvještava o Euroviziji, pa se tako smatrao kompetentnim narugati se Baby Lasagni.

Am I the only one getting the ick from his “english” :/

Don't they teach proper english in the balkan?

Probably after all a third world country 🤷pic.twitter.com/Ih06iIRlgc