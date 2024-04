Evo kako je Hana ranije ove godine komentirala glasine o drugom djetetu s Grašom: "Ne volim kad se takvo nešto piše"

Hana Huljić je ranije ove godine u IN magazinu demantirala glasine o trudnoći, a Petar Grašo je sada potvrdio da čekaju drugu bebu.

Petar Grašo je ekskluzivno za IN magazin potvrdio da je njegova supruga Hana trudna.

Par zajedno već imaju kćerkicu Albu, a glasine o dolasku njihovog drugog djeteta počele su kružiti još krajem prošle godine.

Hana je te glasine demantirala pred kamerama IN magazina u siječnju.

''Ne čekamo i ja jednostavno ne volim uopće kad se takvo nešto piše i uopće ne volim odgovarati niti išta komentirati jer se onda svi uhvate za to, nego samo šutim i pustim da prođe jer, ne znam više, valjda ljudi jednostavno izmišljaju što bi danas mogli pisati da bude zanimljivo'', rekla je tada Hana.

Pogledaji ovo Celebrity Trudna Hana Huljić snimljena je u izlasku samo nekoliko dana prije objave sretnih vijesti, pogledajte kako je izgledala

Veza Graše i Hane od samog početka izaziva veliku pažnju javnosti, a njihovo vjenčanje izazvalo je dosad neviđen medijski interes na ovim prostorima.

''Mi smo očekivali da će tako biti, ali ne baš u tolikoj mjeri. Ne znam uopće kojim riječima da opišem koliko sam, što mi kažemo u Splitu, oguglala na to sve. Ja toliko živim svoj život, radim svoje i jednostavno se ne volim petljati drugima u živote, da me uvijek fascinirala ta neka zainteresiranost za tuđe živote, ali valjda će to sve proći'', ispričala je Hana u IN magazinu.

Pogledaji ovo inMagazin Hana Huljić otkrila koji je glavni temelj njezine i Grašine obitelj: "Sretna sam što ona to ima"

Hana i Petar vjenčali su se veljači 2022. u crkvi svetog Dominika u Splitu, a kćerkicu Albu dobili su u srpnju iste godine. Bračni par uspješno čuva svoju privatnost i rijetko ih imamo priliku vidjeti zajedno, a Hana je dosad na društvenim mrežama objavila samo jednu njihovu obiteljsku fotografiju.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Evo zašto će Zlatko Dalić nakratko napustiti nogometne terene: "Ja se nikad nisam sramio i bojao reći..."

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Nekad i sad Pripala joj je uloga prve Wonder Woman, a evo kako izgleda pet desetljeća kasnije, za nju vrijeme kao da je stalo!