Petar Grašo za IN Magazin potvrdio sretnu vijest: Hana je opet trudna, čekaju drugo dijete!

Nakon što su prije godinu i devet mjeseci postali roditelji malene Albe, Hana Huljić Grašo i Petar Grašo očekuju drugo dijete. Detalje u prilogu IN Magazina donosi Gordan Vasilj.

Obitelj Grašo će u ovoj godini dobiti još jednog člana! Kako ekskluzivno doznajemo, Hana i Petar će po drugi put postati roditelji, a informaciju je za IN Magazin telefonom potvrdio Grašo koji se trenutačno nalazi u Skoplju, gdje će večeras održati treći rasprodani koncert u Makedonskoj filharmoniji.

Trudna Hana se posljednji put u javnosti pojavila prije desetak dana na otvorenju izložbe "Univerzum kroz Ljubav" u Dioklecijanovim podrumima. Tom prigodom nam je ispričala koliko je radosti u njihove živote unijela kćerkica Alba, koja će u srpnju proslaviti drugi rođendan.

"Toliko uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo narasti i možda sad jedva čekam da naraste, ali kad naraste bit će mi žao. Predivna je, vesela je, unijela je nešto posebno u naš život", izjavila je tada Hana.

Njihova mezimica uživa posebni tretman roditelja glazbenika. Podsjetimo, talentirana Hana napisala je, uglazbila i otpjevala uspavanke, pomoću kojih bebe zaspu brzinom munje, pa tako i malena Alba.

''Sluša, sluša Hanine uspavanke, zato što... Ne bih sad htio biti suprug koji, uvijek sam se držao od tog nekog obiteljskog hvaljenja, nisam niti tip koji hvali svoje pjesme, niti najavljuje svoje pjesme kao nešto najbolje ikad, pa mi je malo teško i govorit o tim obiteljskim talentima, ali moram...Hana je zaista vrlo talentirana kao glazbenica i uspavanke koje piše su meni vrlo čarobne", zaključio je svojevremeno Grašo.

U ekskluzivnom intervjuu koji je početkom siječnja dala za našu emisiju, Hana je otkrila kako se snašla u ulozi majke.

''Pa ja mislim da sam se okej snašla. Kao i svaka majka, bačena si u vatru i ne znaš što, kako, ali na kraju ipak shvatiš sve što i kako. Isto mi je kao i svim drugim mamama", priznala je.

Mnogo joj, kaže, pomažu dvije bake, a najveća potpora joj je, naravno, njezin Petar.

''Ma prekrasan je u svemu, stvarno. Imam blagoslov da imam uza sebe nekoga uz koga je sve to lakše. Snalazi se zapravo bolje nego ja. Dosta je opušteniji", otkrila je Hana.

"Pa budem uzorni tata zato što je djevojčica moja draga još uvijek može svuda, još nema vrtića, još nema škole, tako da možemo je vući ovdje negdje s nama blizu Splita, gdje god postoji autocesta i avion. Ona je s nama dva, tri dana, voli putovatI, uživa, tako da stignem ono što najviše volim, a to je obiteljski dio", izjavio je Petar.

Najpopularniji par na domaćoj sceni je u veljači proslavio drugu godišnjicu braka, a temelj njihove obitelji je ljubav.

"To da dijete odrasta u ljubavi, što danas nažalost nije toliko često i uvijek mi je žao djece koja nemaju to i to mi je teška tema, tako da sam sretna da ona to ima. Tu ljubav i taj osmijeh", zaključila je Hana.

A taj osmijeh će sada biti još veći jer malena Alba će za nekoliko mjeseci dobiti brata ili sestru. Čestitamo!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kate i William povodom 13 godina braka objavili neviđenu fotografiju s vjenčanja, fanovi se prepali zbog jednog detalja: ''Zašto, zaboga?''

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Preporuke Pogledajte ekskluzivne fotografije s vjenčanja Luce i Janka u Zaglavama, na putu su da izreknu svoje sudbonosno da nakon brojnih ljubavnih brodoloma