Marina Tomašević iskreno o majčinstvu sa 17 godina: ''Brak je propao, ali ostalo je to nešto predivno!''

Ove godine Marina Tomašević slavi 50 godina glazbene karijere. Mikrofon je prvi put uhvatila sa samo 15, a danas se može pohvaliti statusom jedne od najdugovječnijih pjevačica naše scene. S našom Doroteom Filipaj za In magazin podijelila je sve o majčinstvu sa 17 godina, ali i porocima kojih se uspješno riješila.

Iako nije autorica teksta svoje nove pjesme "Ljubavi moja", u njoj se itekako pronašla.

''Govorim o ljudima koji su doživjeli tu jednu esenciju ljubavi dvoje ljudi, jednog para. I sam čin sreće, svega lijepog što se događa u vrijeme zaljubljenosti, vjenčanja se može osjetiti u toj pjesmi'', govori Marina Tomašević.

Marina se u videospotu koristila naprednom umjetnom inteligencijom i pokazala kako iskoristiti tehnologiju u glazbi.

''Ideja je bila da se to poveže s mojim slikanjem crnim. Znači spojiti mene u slikarstvu i u glazbi. Jer ono što ja ne volim, stvarno - to je slikavanje i ne volim snimanje spotova, to me užasno zamara. Tako da sam ja ponudila te slike, ali kroz vjenčanje i kako ja volim slikat konje, ubacili smo i detalje crtanih konja koji trče''.

U 2025. ova umjetnica slavi zlatnih 50 godina glazbene karijere.

''Iza sebe ste prošli i juga i bura i bonaca i svašta u životu. A ostanete onako normalni, i shvatite da je 50 godina prohujalo. Ali u 50 godina se svašta može napraviti - a vi ste uspjeli'', rekla je.

Uspjela je ostati s obje noge čvrsto na zemlji.

''Kad ste vi na prvoj liniji fronte, onda vas svi ljudi gledaju kao božanstvo neko, ja to ne volim. I u masu slučajeva ti ljudi takvi koje se doživljava kao božanstvo su izuzetno bahati, drski i skrivaju nisko samopoudanje. To je bilo meni u podsvjesti jasno'', govori

Uvijek iskrena i bez dlake na jeziku, ova 64-godišnjakinja otvoreno govori i o majčinstvu sa 17 godina.

''Ja sam sa 16-17 godina već htjela osvojiti svijet. Naravno da je to nemoguće, šta ću šta ću, idem bit mama. I naravno, prva ljubav, prvi dečko, mi smo se oženili, sve je to bilo divno krasno, naravno brak je brzo propao, ali ostala je ta jedna ajoj nešto predivno, ostalo je to jedno dijete, ta jedna žena. Koja mi je podarila prekrasnog unuka'', govori Marina.

Upravo joj je kći najveća potpora.

''To je jedina osoba u životu mome koja me može iznervirat, razljutit, rasplakat, ali ono iskreno'', priznaje.

Zahvaljujući kćeri, ali i okolini, riješila se poroka s kojim je živjela 44 godine.

''Već sam ja imala prigovore na račun pušenja od starijih kolegica, znači meni je glas bio fantastičan, kristalno jasan, međutim u zadnjih par godina osjetim da to nije to više. Ja sam odlučila jednog dana, rekla sam gle, ti plačaš da bi bila bolesna, to je glupo. To ne može bit gluplje, ja sam se samo ostavila jer sam znala da će mi se glas vratiti i evo tako i je'', otkrila je.

A njezine vokalne sposobnosti i toplinu koje donose, imat ćemo priliku čuti u lipnju, kada joj izlazi novi album!

