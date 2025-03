Njezina majka je kraljica božićnih hitova, a ona gradi svoj put. Znate li o kome je riječ?

Kći Mariah Carey Monroe Cannon viđena je u subotu kako s ocem Nickom i jednom od polusestara ide na košarkašku utakmicu.

Protekle subote, jedna trinaestogodišnjakinja je snimljena kako s ocem i jednom od polusestara prisustvuje košarkaškoj utakmici. Odrastanje je uvelike utjecalo na ovu tinejdžericu poznatu po kovrčavoj kosi i naočalama, koja je u nedavnom izlasku viđena bez naočala i ispeglanom kosom.

Spomenuta tinejdžerica je Monroe Cannon, kći pjevačke dive Mariah Carey i voditelja Nicka Cannona, koji je bio s njom u društvu, kao i polusestra Powerful Queen. Cannon, koji ukupno ima 12 djece i ne planira stati, izjavio je za People kako je Monroe zainteresirana za glumu i nastupanje i da sanja upis na dramsku školu pri Yaleu.

I Monroe je talentirana pjevačica koja je više puta nastupala s majkom i bratom blizancem Moroccanom. Njih troje zajedno su snimili pjesmu "In the Mix", koja je poslužila kao naslovna pjesma serije "Mixed-ish". Kraljica božićnih pjesama ne krije koliko je ponosna na svoju djecu iz braka s Cannonom koji je trajao od 2008. do 2016. godine.

"Kako odrastaju i odlučuju što bi u svojim životima, lijepo je vidjeti ih kako zajedno nastupaju. Volim ih gledati kako se spremaju, kako se pripremaju za nastup", rekla je Carey, dodavši kako ne želi nametati izvor karijere svojoj djeci.

