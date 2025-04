Ima 51 godinu! Sićušni badić istaknuo brutalno isklesano tijelo bivše spajsice

Mel C prošetala se plažom sa svojim partnerom, a jasno je zašto je svima zapela za oko.

Pjevačica Mel C, poznatija kao bivša članica grupe Spice Girls, viđena je na plaži u Sydneyju u zelenom kupaćem kostimu.

Mel C - 1 Foto: Profimedia

No, sićušni badić bio je najmanje u što se gledalo. Poglede svih prisutnih privuklo je njeno mišićavo tijelo, a pohvalila se i tetovažama koje ima po rukama, leđima i na trbuhu.

Mel C - 4 Foto: Profimedia

U njezinu društvu bio je i partner Chris Dingwall, s kojim je od prošle godine u vezi.

Mel C - 3 Foto: Profimedia

Rođena 12. siječnja 1974. u engleskom Whistonu, Melanie Jayne Chisholm – svijetu poznatija kao Melanie C ili Sporty Spice – od malih je nogu znala da joj je mjesto na pozornici. Odrasla je u blizini Liverpoola, školovala se za ples i izvedbene umjetnosti, a sudbonosna audicija 1994. godine odvela ju je ravno u srca milijuna obožavatelja.

Mel C - 7 Foto: Profimedia

Postavši jedna od pet članica planetarno popularnih Spice Girls, Melanie je donijela energiju, glas i prepoznatljiv sportski stil. Njihov debitantski singl ''Wannabe'' zauvijek je promijenio lice pop-glazbe, a s njim i život te grupe.

Spice Girls (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Spice Girls (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Nakon što su se Spice Girls razišle, Melanie je krenula u solovode i već prvi album "Northern Star" pokazao je njezinu širinu i glazbenu ozbiljnost. Hitovi poput ''I Turn to You'' i ''Never Be the Same Again'' učvrstili su njezino mjesto na sceni, a uslijedili su brojni drugi albumi u kojima se nije bojala istraživati nove žanrove i izraze.

Mel C - 3 Foto: Profimedia

Mel C - 4 Foto: Profimedia

Osim glazbe, Melanie je zablistala i na kazališnim daskama, posebno ulogom Mary Magdalene u mjuziklu ''Jesus Christ Superstar'', te kao članica žirija u nekoliko međunarodnih talent showova.

Ipak, možda najvažnija uloga koju je prihvatila bila je – ona iskrene osobe koja javno progovara o svojim borbama. Melanie je otvoreno govorila o borbi s depresijom, anksioznošću i poremećajima prehrane, čime je mnogima postala uzor i podrška.

Mel C - 6 Foto: Profimedia

Mel C (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Mel C - 3 Foto: Profimedia

Danas je majka i aktivistica za mentalno zdravlje i LGBTQ+ prava te promovira fizičku aktivnost i mentalno zdravlje.

