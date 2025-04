Poznati Hrvati koji su se okrenuli vjeri: Evo tko od njih u posljednje vrijeme ističe da se priklonio Bogu

Vjera je mnogima važan dio života, a svoju vjeru sve češće javno ističu i brojne zvijezde s naše estrade.

Bliži nam se Uskrs, a na Cvjetnicu prije uskrsnog tjedna društvene mreže preplavile su zdjele punjene vodom i cvijećem.

Taj kršćanski običaj održali su brojni naši poznati, a u posljednje vrijeme sve se više poznatih lica okreće vjeri. Ovo su neke osobe koje su u posljednje vrijeme svoj život okrenule Bogu.

Jedna od pjevačica koja se nedavno potpuno priklonila vjeri je i mlada Albina Grčić. Godine 2021. predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu s pjesmom "Tick-Tock", a posljednjih mjeseci povukla se iz javnog života. Svoj život i karijeru posvetila je vjeri i postala članica vokalno-instrumentalnog sastava VIS Veritas Eterna, pridružujući se zajednici mladih glazbenika posvećenih izvođenju sakralne glazbe. U suradnji s VIS Veritas Eternom i bendom ADEO Albina je snimila pjesmu "Dođite k meni", inspiriranu ulomkom iz Evanđelja po Mateju.

Prošle nedjelje sudjelovala je na humanitarnom koncertu održanom u splitskom klubu Porat, organiziranom za obnovu dominikanskog samostana Sv. Križa u Arbaniji na Čiovu. Koncert je okupio više od 600 ljudi, a uz Albinu, nastupili su i Ivana Husar Mlinac, Marija Husar Rimac, Sestre Palić, fra Marin Karačić, Mate Grgat, Stjepo Gleđ Markos i VIS Veritas Eterna.

Albina Grčić - 1 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

''Vjera i odnos s Bogom su najvažniji aspekt mog života. Otkad sam se bliže upoznala s Isusom, odlučila sam sve što imam posvetiti Njemu, uključujući i talent koji mi je dan'', rekla je Albina za Slobodnu Dalmaciju.

U siječnju ove godine o vjeri je progovorila i za IN magazin nakon duhovnog koncerta u Splitu.

''Ja sam iskreno u crkvi od malih nogu, jednostavno sam tako odrasla i to su vrijednosti koje ja njegujem u svom životu i za mene je vjera bitan aspekt moga života. Dugo sam pjevala u bendu u crkvi, a sad sam se odlučila priključiti Vis Veritasu, oni djeluju na području Splita glazbeno i duhovno i karitativno, prava mala zajednica predivnih mladih ljudi i drago mi je da taj talent koji mi je Bog dao mogu iskoristiti za nešto lijepo'', rekla je tada Albina.

Prije Albine svoju ljubav prema vjeri otkrila je i Jelena Žnidarić Zsa Zsa. Prije četiri godine Zsa Zsa je snimila pjesmu ''Dubine'' s Dominikom Lučićem, a za IN magazin otkrila je što joj vjera znači.

''Moja vjera je apsolutno stalno tu sa mnom, ali nekako se mijenjalo to kako ja to komuniciram na van možda i, naravno, sa sazrijevanjem malo više, dublje propitkuješ, doživiš neke situacije'', govori Zsa Zsa.

''Jesam razmišljala u tom smjeru da idem profesionalno, a sada sam se prepoznala i tu, vuče me srce k tome, to ne znači da ću se prestati baviti i s onim s čim sam se prije bavila, ali nekako sam dobila dubinu'', govori Zsa Zsa.

Ove godine nastupat će i na koncertu ''Progledaj srcem'' u Zagrebu.

''Je stvar u nama, mi tamo dolazimo slavit Boga i to se jako osjeća u cijelom ovom procesu i zato uopće nema treme od nastupa. Uvijek imam neku anksioznost od svojih nastupa, ovo znam da će biti dobro, nema tu, bit će dobro i kad se brineš, samo predaš u Njegove ruke'', govori Zsa Zsa.

Zsa Zsa - 3 Foto: In Magazin

Vjera je u promjeni života pomogla i Ivani Kovač. Koliko se trudi živjeti prema kršćanskim načelima govori i činjenica da je iz svog repertoara na nastupu maknula i neke pjesme.

Ivana Kovač - 6 Foto: Instagram

''Ja sam cijeli život imala osjećaj nešto fali, fali, fali i ne znaš što je, ali sad kužim što je, fali On, meni cijeli život fali On, da se vratim svom izvoru od kojeg sam potekla. Moja mama mene je već godinama pokušavala približiti Bogu. I onda je ona stalno pričala o Bogu, toliko bi pretjerala da mi je stvorila averziju, ona je godinama molila za mene i moje obraćenje. Onda su se dogodile neke stvari koje su bile vrlo, vrlo loše i On je našao svoj put do mene, doslovno me uzeo i čupao me i još uvijek me čupa i stavlja na svoj put gdje me On želi'', započela je Ivana Kovač svoju ispovijest za IN magazin.

''Meni da je netko rekao prije godinu i po dana da ću ovo pričati, ja bi rekla 'ti si lud, o čemu ti pričaš, kakva crkva, kakav Bog'. Kad Ga upoznaš, kad upoznaš Njegovu ljubav, kad osjetiš koliko te voli, kad osjećaš Njegovu prisutnost u srcu, onda znaš ovo je stvarno, ovo je prisutnost živog Boga, On je živ i želi spasiti svaku dušu na ovoj zemlji. Vjera nije projekt, vjera nije lifestyle, vjera je život, istina, vjera je nešto što te mijenja, vjera je nešto što ti unosi nadu'', zaključila je Ivana.

U crkvu odlazi svakodnevno, a zašto je iz repertoara na nastupima izbacila neke svoje pjesme pročitajte OVDJE.

Koliko živi u vjeri svjedoče i njezine fotografije na Instagramu. Ivana svaki put u javnosti nosi majicu s licem Isusa ili Majke Božje.

Važnost vjere u svom životu često ističe i pjevačica Nika Antolos. Sve je dirnula objavom na Cvjetnicu.

''Mi smo djeca neba,

Oca nebeskog,

Sve što smo

i što imamo

sve nam je dao Bog...

Dušu i tijelo, srce maleno

da ga bićem cijelim uistinu ljubimo...

Gladni smo samo neba

kruha nebeskog

zemlja nema, sve što nam treba

siti smo prolaznog...

Blagoslovljena Cvjetnica prijatelji,

ulazak u Veliki tjedan i nedjelja preteške muke Gospodnje.''

Prisjetimo se, Nika se već godinama bori s multiplom sklerozom, zbog koje se na neko vrijeme bila povukla iz javnosti. Svima je najpoznatija kao pjevačica grupe Feminnem, a odnedavno radi i kao radijska voditeljica.

Carla Belovari Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Glazbenicu Carlu Belovari šira javnost upoznala je na Dori 2010. godine kada se predstavila pjesmom ''Sad osjećam to''. Prije sedam godina objavila je i debitantski album ''Soul na ranu'', a onda je jednostavno nestala iz javnosti.

Ta pjevačica i profesorica njemačkog jezika skriva privatan život od javnosti te joj je i profil na Instagramu zaključan. Jedan od posljednjih intervjua dala je te 2017. godine. Tada je priznala da joj je veliki oslonac u životu vjera, a spas je pronašla u njoj nakon vrlo teškog životnog razdoblja.

Carla Belovari Foto: Petar Glebov/PIXSELL

''Bila sam u jednom periodu života teško bolesna i apsolutno mi ništa nije pomagalo. U tim trenucima, na rubu snaga rekla sam Bogu – 'dobro, ako želiš da umrem, neka tako bude. Ali ako odlučiš da živim, bit ću tvoje hodajuće svjedočanstvo.' I Bog me čudesno ozdravio, ni doktori nisu razumjeli što se dogodilo i kako je to bilo moguće. Tada sam shvatila, onaj Duh koji je Isusa uskrisio, prisutan je i u meni. Tada sam počela dublje istraživati Boga. I znanstveno i duhovno. I shvatila sam da je molitva naše najveće oružje'', rekla je za bitno.net.

Život u vjeri dao joj je snagu koja joj je bila potrebna.

''Svakodnevno molim i meditiram nad Božjom Riječi. Obvezno čitam Bibliju svaki dan, pijem kavu s Bogom, čitam duhovnu literaturu. Jako mi se sviđaju tekstovi i propovijedi pokojnih profesora Ivančića i fra Zvjezdana Linića. Naravno, i češće odlazim u crkvu'', dodala je Belovari te objasnila da snagu nalazi u razgovoru s Bogom, molitvi i ispovijedi.

Početkom prošle godine o svom preobraćenju govorio je i naš bivši nogometaš Dario Šimić. U prepunoj crkvi svetog Antuna Padovanskog, u uvodnom dijelu svjedočanstva, Šimić je pričao o svojoj velikoj ljubavi prema nogometu i velikom daru za taj sport.

Dario Šimić - 3 Foto: Screenshot/Youtube

"Premda sam tradicionalni vjernik, u crkvu sam išao jedino kad su bile mise u Italiji, no tada nisam poznavao svoju vjeru pa sam išao sam nekako na vlastiti pogon i ubrzano sam se trošio. U jednom sam trenutku osjetio anksioznost i opterećenje, kao što vjerujem da se osjeća svaki čovjek u svojem svakodnevnom životu kad mu je nešto teško i da ne može više izdržati. Zato se ljudi i okreću Bogu, da im to lakše prođe", posvjedočio je Šimić, dodajući kako mu u toj fazi nije bilo nimalo lijepo i ugodno.

"Imao sam slavu i novac, ali svoj problem nisam s tim mogao riješiti. Nisam to mogao platiti, uzeti neku tabletu ili liječnika, kako bih riješio problem preko noći. Htio sam da mi je lijepo, da sam sretan, ispunjen i miran. Mislim da to svaki čovjek ovdje želi i da živi za to da mu je lijepo i da je ispunjen", kazao je Šimić.

Dario Šimić - 4 Foto: Screenshot/Youtube

"Zabrinula me ta dugotrajna anksioznost. A pod dugotrajnom mislim da je čak i jedan dan ili sat dugo. Da ne kažem dva dana ili pet dana. Najgore od svega bio mi je očaj da nema izlaza iz te situacije i to me najviše zabrinjavalo, bacalo čak u depresiju, jer nisam želio živjeti da mi je stalno teško te da sam tužan i nezadovoljan. Nije to bila teška klinička depresija. Morao sam igrati i nastupati pred 60.000 – 70.000 ljudi, što nije lako, jer su oni navijači, oni očekuju i žele rezultat i ne zanima ih kako se ja osjećam. Što je u redu jer smo mi i plaćeni za to. Pitao se što raditi. Ljudi znaju u takvim trenucima pronaći izlaz u tome da nešto popiju ili uzmu drogu kako bi im otupjeli osjećaji...", objasnio je.

"Sjećam se kako se tada nisam mogao previše ni smijati ni plakati pa sam se počeo zanimati kako to riješiti. Bilo je to 2002./2003. i čuo sam da neki svećenici mole za zdravlje pa me zanimalo što se tu nudi. Premda je cijela moja obitelj i u komunizmu išla u Crkvu, nismo crpili snagu iz toga. Počeo samo moliti, čitao neke knjige, proplakao sam i bilo mi je lakše, tj. kao da sam u tom trenutku osjetio živoga Gospodina", kazao je Šimić te naveo kako su mu u ruke tada došle i knjige Marije Valtorte, mističarke koja je vrlo iscrpno opisala Isusov život.

"Uz Isusa pobjeđujemo i siguran sam da svatko, kao i ja sam, želi biti sretan do kraja života'', kazao je Šimić na kraju svojega svjedočanstva.

Ostatak njegova svjedočanstva pročitajte OVDJE.

Baby Lasagna Foto: In Magazin

Jedan od velikih vjernika je i Baby Lasagna.

Putem vjere kročio je na poticaj svojeg oca.

''On me je savjetovao, rekao je da ima tog prijatelja svećenika ako želim ići na razgovor, nije me silio. Otišao sam, prihvatio sam jer sam počeo tražiti pomoć svuda. Bio sam u to vrijeme i kod psihologa i slično, što i dalje idem, isto i na razgovore sa svećenikom. U tom trenutku sam upoznao korak po korak sve više o čemu je tu riječ iako sam ja odrastao u katoličkoj obitelji, ali to je bilo samo onako nekako usput s moje strane'', ispričao je Baby Lasagna za IN magazin.

Prošle godine u listopadu oženio je i svoju suprugu Elizabetu, a vjenčali se u crkvi u Završju.

Svoj stav o vjeri iznijela je i violončelistica Ana Rucner.

''Što je za mene vjera? Vjera u Boga je moj život, način na koji dišem i funkcioniram. Bez vjere moj bi život bio prazan. Osim što sam odgajana tako, kroz život sam se u puno situacija uvjerila koliko je Isus živ. Ljudi vrlo često upoznaju Isusa tek kada se nađu u teškim situacijama, onda kada pomisle da nemaju izlaza iz određene situacije i kada im se sruši njihov svijet. Tada najčešće pronađu izlaz u vjeri, a naravno, bilo bi puno ljepše kada uopće ne bi trebali padati kako bi spoznali gdje je prava istinska ljubav, a to je u Isusu. Ja volim svjedočiti svoju vjeru i ljubav prema Bogu jer time možda nekome kome je teško mogu poslati nadu i svjetlo'', izjavila je glazbenica u intervjuu za Net.hr.

Ana Rucner Foto: Instagram

''I sama sam puno puta pogriješila, kao i napravila stvari kojima se ne ponosim, ali u takvim situacijama si trebamo priznati pogrešku, naučiti se nositi s posljedicama, svjesno to ispovjediti i bez obzira na osude drugih hrabro ustati, naučiti nešto iz toga, ne ponavljati greške te nastaviti živjeti, naravno, s Gospodinom. Svi katkad osjetimo ljubomoru, nelagodu, zavist, nervozu, borimo se s raznim nepravdama, osjećamo nemire. Ali to treba micati od sebe. Kako? Molitvom. A ponajviše trebamo moliti za poniznost. Ona je važan ključ naše vjere'', zaključila je Ana.

Vjera važan dio života predstavlja i Grši.

''Vjera je stvar bez koje ja ne mogu i koja mi jako pomaže. Dosta sam ja religiozan. Ma dosta sam ja i griješio, dosta sam radio i stvari koje nisam trebao radit, ali vjera je što me jača i što je moj oklop, moj neki štit za ostatak svita. Tako kad nema vjere osjećam se da nemam ni štita ni oklopa i onda sve udara na mene, tako da mi je vjera jako bitna u životu'', rekao je za IN magazin.

Grše - 2 Foto: In Magazin

O vjeri je za IN magazin progovorio i glumac Marko Cindrić.

''Ja jesam religiozan čovjek, Isus je moj gospodin, ali nisam neki stvarno neki rigorozni rimokatolik, ali vjerujem u to da sam izraz koji mora dati sebe da bi pomogao'', rekao je.

In Magazin: Marko Cindrić - 6 Foto: In Magazin

Vjera je puno pomogla i našoj pjevačici Lani Jurčević, koja je od Boga tražila da njena trudnoća prođe u najboljem redu jer je bila rizična.

"Zahvalnost – bez obzira na sve. U dobru i zlu. Intuicija – nešto što ti je Bogom dano i što ako znaš slušati, onda imaš sveto 'oružje' u svojim rukama. Optimizam - naći ga u što više toga koliko god ti teško bilo. U svakoj se prepreci krije ili neka lekcija ili prilika za nešto veće od nas. Nada – nešto na što svatko od nas ima pravo, čak i kad se nadaš nečem što drugi smatraju nemogućim. Vjera – sve je lakše kad vjeruješ i prepustiš se. Mir – najteži, a najljepši osjećaj koji se može postići", napisala je Lana.

Velik je popis poznatih Hrvata koji su veliki vjernici, a priče Simone Mijoković, Nine Badrić, Alana Hržice, Marije i Ivane Husar, Tonyja Cetinskog već su godinama unatrag dirnule javnost.

Tko često hodočasti u Međugorje, pogledajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Nekad i sad Sina Arnolda Schwarzeneggera nećete prepoznati na novoj fotki, izgubio je drastičan broj kilograma!

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Albina je svoj život odlučila posvetiti vjeri: ''Otkad sam se bliže upoznala s Isusom...''

Pogledaji ovo Celebrity Katy Perry pokazala svemirsku letjelicu s kojom će se upisati u povijest: ''Sanjam o ovome već 15 godina!''

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je? Novog glumca iz Kumova gledali smo kao dijete u jednoj od najuspješnijih hrvatskih serija

Pogledaji ovo Celebrity Posljednji prizori s ulice zabrinuli su fanove ove ljepotice: ''Ovo nije zdravo...''

Pogledaji ovo Celebrity Marko Bošnjak plakao u Londonu: ''U Hrvatskoj ne dobivam puno ljubavi jer sam priznao da sam gej''

Pogledaji ovo Celebrity Burna ljubav Bobanovih: Dvaput su se razišli, a velika želja ostvarila im se nakon 15 godina braka

Pogledaji ovo Nekad i sad Evo kako danas izgleda Anđela koja je s Draženom Zečićem otpjevala veliki hit devedesetih