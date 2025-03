Zsa Zsa progovorila o svojoj vjeri koja se produbila kroz godine: ''Dublje propitkuješ...''

Prije 4 godine Zsa Zsa je snimila jednu od najprevođenijih duhovnih pjesama ''Dubine'' i oduševila publiku. U svibnju će upravo nju u zagrebačkoj Areni izvesti pred mnogobrojnom publikom na koncertu duhovne glazbe Progledaj srcem. Što stoji iza ove odluke, zašto se njezina vjera tijekom godina produbila te je li ovo početak novog smjera u glazbi, podijelila je s našom Lanom Samaržijom za In magazin.

Na domaćoj glazbenoj sceni 30-godišnja Jelena Žnidarić Zsa Zsa već je 10 godina. Njezin pop izričaj svima je dobro poznat. Tek s duhovnom pjesmom ''Dubine'', koju je snimila s Dominikom Lučićem, otkrila je prisutnost vjere u svojem životu, a sada stiže na duhovni koncert Progledaj srcem.

''Zvali su i Dominika i mene pošto smo mi zajedno snimili ''Dubine'' prije par godina i od kad se zapravo desio taj trenutak, po tiho smo se nadali tako da to nije bilo nnešto skroz neočekivano, stvarno smo to željeli ali nismo niti forsirali'', govori Zsa Zsa.

I nije ovo prvi put da govori o vjeri. Sada je jednostavno, kaže, došao je trenutak da bude malo glasnije:



''Moja vjera je apsolutno stalno tu sa mnom, ali nekako se mijenjalo to kako ja to komuniciram na van možda i naravno sa sazrijevanjem malo više, dublje propitkuješ, doživiš neke situacije'', govori Zsa Zsa.

''Kad se baviš umjetnošću jer glazba ili bilo kakva vrsta umjetnosti baš to iziskuje od tebe - iskrenost i ja jednostavno volim to proživjeti sa svojim ljudima, može nekom to sa strane biti čudno, kao opet nešto priča, ali to je moja životna priča'', priča Zsa Zsa.

Posljednje tri godine uzela je svojevrsni predah od stvaranja svjetovne glazbe. Uskoro će, kaže, predstaviti nove pjesme. Sve je jača želja i za duhovnom glazbom:

Jesam razmišljala u tom smjeru da idem profesionalno, a sada sam se prepoznala i tu, vuče me srce k tome to ne znači da ću se prestati baviti i s onim s čim sam se prije bavila, ali nekako dobila sam dubinu'', govori Zsa Zsa.



''Kaže se tko Pjeva dvostruko moli. Naravno kad je tu i melodija i kad je tekst koji govori, znači posebno o nekim osobnim i o iskustvima i onda to ljudi prepoznaju'', govori fra Ivan Matić.

''Lijepo. Kliknuli smo evo na prvu, već smo se dogovorili da ovo moramo ponoviti i tu glazbu jednostavno ne moraš nju zna pjevati, ali generalno ni ne moraš znati pjevati, svi su pozvani i sa svima je lijepo to izvoditi jer je nešto više od same glazbe'', govori Zsa Zsa.



Fra Ivan Matić poznat je po svojem glazbenom doprinosu na duhovnoj glazbenoj sceni.

''Počeo sam pjevati zapravo odavno jer ja nekako dolazim evo iz obitelji u kojoj se pjevalo i sviralo, ali ja sam i prije nego što sam postao ovaj franjevac imao svoj bend i evo meni je to bio jedan normalni način života. Sav sam bio možemo reći u toj glazbi, u snimanju i tako međutim, evo kasnije kad sam ušao u franjevački red onda je to nekako i meni bilo otkriće'', govori fra Ivan Matić.



Posljednjih godina upravo on staje na pozornicu s brojnim pjevačima na ovom sada već tradicionalnom koncertu:



''I na svakom od ovih koncerata znači uvijek je bilo ljudi koji su poznati našoj javnosti, koji su isto tako pjevali duhovne pjesme i naravno to je evo i pokazalo zapravo kako je sad i ta duhovna glazba došla do onog pravog jednog izričaja. Znači na tim razinama i produkcijski stvarno možemo reći da je to svjetski'', govori fra Ivan Matić.

''Je stvar u nama, mi tamo dolazimo slavit Boga i to se jako osjeća u cijelom ovom procesu i zato uopće nema treme od nastupa. Uvijek imam neku anksioznost od svojih nastupa, ovo znam da će biti dobro, nema tu, bit će dobro i kad se brineš samo predaš u njegove ruke'', govori Zsa Zsa.



Zajedništvo, molitva i slavljenje uz 15 glazbenih izvođača i trojicu svećenika ove godine, po 11. put privući će mnoštvo iz Hrvatske, ali i inozemstva. Prvi datum, 17. svibnja, koncerta ''Progledaj srcem'', je rasprodan. Objavljen je drugi - 18. svibnja.

