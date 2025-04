Što se sve na ova dva velika dana slavi? Bili smo na obredu pranja nogu na Knežiji

Ekipa IN magazina vodi vas u župu Marije Pomoćnice na zagrebačkoj Knežiji. Ondje je sinoć, na Veliki četvrtak, održan obred pranja nogu. Kako ovaj obred izgleda i što on simbolizira, istražila je naša Julija Bačić Barać. Nismo zaboravili ni današnji Veliki petak, spomendan Isusove muke i smrti. Sve o Velikom četvrtku i petku donosimo u prilogu IN magazina.

Svečano je bilo sinoć u crkvama diljem svijeta. Tako i u župi Marije Pomoćnice na zagrebačkoj Knežiji, gdje je, baš kao što tradicija Velikog četvrtka nalaže, održan obred pranja nogu.

''Pranje nogu je povezano sa zapovjedi ljubavi. Naime, u tom velikosvjećeničkom govoru Isus daje zapojed ljubavi i onda on to čini. On pere noge. Što je zapravo bio posao za slugu. Isus koji je učitelj i Bog, bogo čovjek, preuzima ulogu sluge i daje nam primjer. Čak kaže, ja vam dajem primjer i pere noge'', objasnio je don Mihovil.

''To je zapravo taj jedan čin poniznosti i ljubavi. I svećenik zapravo kleči, to je baš malo ponižavajuće, oprat nekome noge. To je služenje, zapravo, to je služenje. Isus je služio i mi, pogotovo mi svećanici moramo služiti, a svi mi katolici zapravo bi morali služiti svima'', dodao je don Damir.

Svećenik pere noge dvanaestorici, a nitko od njih nakon ovog obreda ne ostaje ravnodušan.

''Oni kojima peremo noge, oni su počašćeni. To je nevjerojatan prizor zapravo. To ljudi gledaju iz daleka. Ja sam više puta to činio. Ljudi su jako dotaknuti i ganuti. Ja se sjećam, jednom sam prao noge, jednom sam izabrao najstarijeg jednog svećenika koji je slijep, koji je bolesan, on je plakao cijelo vrijeme, dakle njemu smo prali noge. Mi smo znali uzeti stare bolesne, staro-mlado i tako'', priča don Mihovil.

Ne postoji kriterij tko će biti među onima kojima svećenik na misi pere noge, mogu sudjelovati i žene. A što sve zapravo na Veliki četvrtak slavimo?

''Prvo to je spomen čin na posljednju večeru drugo to je mi slavimo ustanovljenje Euharistije i svećeničkog reda i Isusov zapovjed ljubavi'', priča don Damir.

Veliki četvrtak je dan kad svećenici i biskupi obnavljaju obećanja s ređenja.

Drugi dan vazmenog trodnevlja je Veliki petak.

''Veliki petak je dan kada Isus je osuđen, mučen, doveden do križa, razapet i umro i položen u grobu. Crkva se sjeća toga dana. Zbog toga, jedini dan u godini, crkva ne slavi Euharistiju, nema slavlja, nema pjesme'', objasnio je don Mihovil.

I ne zvone zvona, od četvrtka do subote navečer.

''Zvona će opet zazvoniti na vazmeno bdijenje kad se zapjeva slava oko otprilike 48 sati nema crkvena zvona, vjernici petak na večer i subotu cijeli dan zapravo stoje u tišini. Tih dana u subotu nema nikakve molitve, nikakvog obreda do subote na večer'', objasnio je don Mihovil.

A današnji Veliki petak s posebnom se pobožnošću štuje se među vjernicima u Hrvatskoj.

''Petak je dosta znamenit, bogat i u hrvatskom narodu jako ljubljen. Zato što Hrvati, koji su imali jako tešku povijest, ratovi, muke, stranci, bitke, glad, siromaštvo, nepravde, u tomu se svi malo prepoznajemo, u njegovom križu vide i svoj križ'', objasnio je don Mihovil.

Ni post i nemrs Velikog petka ne smijemo zaboraviti.

''Post službeno pod crkvenim zakonima obvezuje svakog od 16. godine pa do 60. godine. Obvezuje i da im je nemrs, to znači nema mesa zato što je nekd meso biko izraz bogatstva, danas bi to trebalo malo okrenuti jer je riba skuplja od mesa'', govori don Mihovil.

A kako u ovo malo vremena do Uskrsa pomiriti želju da sve počistimo, mnogo toga skuhamo, ali ne zaboravimo i na onu najvažniju, duhovnu dimenziju ovog blagdana?

''Ja mislim da je to čak lijepo da se i dobro pojede na Uskrs. I naravno, u sve naše vjerske običaje imamo i narodne običaje, što su jako lijepe i dobre i plemenite. I oni nisu isključivi. Tako, ja bi vjernicima rekao, nek bude jedno i drugo. Samo nek ne bude jedno bez drugo'', zaključio je don Damir.

I neka Uskrs dođe u miru i ljubavi, bez obzira na to jeste li sve što ste planirali pospremili i skuhali.

