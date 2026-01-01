Tko uživa u snijegu, a tko u toplijim krajevima? Donosimo koje zimske radosti vole poznati Hrvati!

Skijanje, sanjkanje i grudanje - omiljene zimske aktivnosti ne propuštaju ni domaća poznata lica. Neki od njih su strastveni skijaši koji svake godine dozu adrenalina dobivaju na poznatim skijalištima. Oni zimogrozni će pak u toplije krajeve. Tko će kamo, otkriva naš Luka Jurkijević.

Nakon blagdanskog veselja, siječanj je mjesec u kojem će mnogi spakirati kovčege i pohrliti na zimovanje. Nije tajna da u zimskim radostima na snježnim padinama vole uživati i poznati Hrvati.

Pjevačica Lana Jurčević priznaje da je sve više privlače planine i boravak u prirodi, iako trenutačno okolnosti možda nisu idealne.

"Fali mi da odem na neku planinu i da se bacim u skafanderu u neki duboki snijeg i samo tamo ležim jedno pet minuta i udišem taj zrak. Jako me zapravo sve više i više vuku te planine… Ali zapravo, planina, zrak, snijeg, nekad i skijanje", rekla je Lana.

S druge strane, Domenica tek je nedavno otkrila čari skijanja i snijega: "Ja sam tek novi zaljubljenik u skijanje i snig. Zapravo, oduvijek sam volila snig, ali jednostavno nisam imala priliku, rodila sam se na otoku, nismo mi vidili sniga."

In Magazin: Zimske radosti poznatih - 7 Foto: In Magazin

In Magazin: Zimske radosti poznatih - 4 Foto: In Magazin

Da skijanje zna biti i rizično za one čija karijera ovisi o zdravlju, priznaje Maja Vučić.

"Skijam da, skijala sam prije češće, ali zbog tih naših karijera kad ono ne smiješ slomit nogu, ne smiješ ovo, ne smiješ ono… pa nisam onda već godinama skijala", kaže nekadašnja Divasica.

In Magazin: Zimske radosti poznatih - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Zimske radosti poznatih - 3 Foto: In Magazin

Ako se uputite na neko od poznatih skijališta, možda ondje sretnete i Tajči, no – ne na skijama.

"Moje najdraže zimske radosti su čitanje knjige i pijenje čaja uz neku grijalicu", kroz smijeh kaže Tajči i dodaje: "Volim se prošetati po snijegu, volim klizanje, ali ipak sam više ljetni tip."

Pogledaji ovo Celebrity Modrić dočekao Novu godinu s obitelji, fotka njegove djece dirnula je brojne fanove

Da nisu svi ljubitelji zime i snježnih radosti, potvrđuju i druge poznate Hrvatice. Borna Kotromanić priznaje kako je more ipak njezina prva ljubav: "Ja sam ipak morsko dijete, ali skijanje može kad je već kraj sezone pa možeš u kratkim rukavima sjest na terasu, a snijeg je još uvijek dobar. Ako nisu takvi uvjeti – preskačem."

In Magazin: Zimske radosti poznatih - 8 Foto: In Magazin

In Magazin: Zimske radosti poznatih - 9 Foto: In Magazin

Sličnog je mišljenja i Martina Pongrac Štritof: "Ja ne skijam, ja sam definitivno ljetna životinja… Volim kad padne snijeg, taj idilični ugođaj, ali sanjkanje i skijanje – ne."

Ni Nives Celzijus ne skriva da bi, ako može birati, radije pobjegla u toplije krajeve.

"Ako mogu birat, onda bih radije svratila u toplije krajeve, ali vidjet ćemo hoće li biti mogućnosti", kaže.

I glumica Ankica Dobrić zimskim sportovima pristupa oprezno.

"Ja sam profesionalac i ne bi baš bilo zgodno da u vrijeme sezone ozlijedim nogu ili ruku… Možda malo sanjkanje, ali sve gdje se može slomiti ruka ili noga – radije izbjegavam", ispričala je glumačka diva.

In Magazin: Zimske radosti poznatih - 5 Foto: In Magazin

In Magazin: Zimske radosti poznatih - 6 Foto: In Magazin

Dok neki još važu kamo će ove zime, Domenica već ima jasan plan: "Zasad je već sigurno Madonna di Campiglio, Obertauern i Jahorina. Ako uspijem, možda još dan ili dva se zaletit'."

Iako se razlikuju po tome na koji će dio svijeta potegnuti ove zime, poznatim Hrvatima jedno je zajedničko. Gdje god se našli, početak nove godine zasigurno im neće biti dosadan.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

Pogledaji ovo Celebrity Romantični bijeg domaće voditeljice i 25 godina mlađeg partnera: "Godina je bila teška, ali donijela mi je ljubav"

Pogledaji ovo Celebrity Franka i Ćorluka otkrili gdje su dočekali Novu godinu, izgledalo je baš posebno