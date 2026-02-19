Naša pjevačica ispričala nam je zašto se odlučila na jednu drastičnu promjenu

Nakon godinu dana pauze, Natalie Balmix vratila se na scenu s čak tri nove pjesme.Jedna od njih posveta je ocu, a našem Dini Stošiću za IN magazin otkrila je zašto se odlučila na jednu drastičnu promjenu.

Nakon godinu dana tišine, Natalie Balmix vraća se na scenu. I to ne tiho. Tri nove pjesme, tri nova poglavlja. Jedna od njih, ''Hladno mi je'', posebno je osobna jer je posveta ocu i svim onim neizrečenim emocijama koje nas oblikuju više nego što mislimo.



''Nije mi bilo teško ogoliti se na tu temu zato što moja poanta nije bila pričati o nekim svojim problemima i traumama i situacijama, nego sam htjela obraditi zapravo tu temu koliko su te stvari koje nas povrijede u djetinjstvu kasnije problemi u drugim odnosima. Poanta je isto bila da nikog ne krivimo'', kaže te dodaje.



''Ti kad si roditelj, kad postaneš roditelj, prvi put si roditelj. Nisi išao u školu da budeš roditelj. Isto i ja prva radim možda greške u nekim situacijama u roditeljstvu prema svom sinu, ne znajući da su to možda neki krivi postupci, ali ja sam prvi put roditelj i svi imamo pravo da grešimo. Ali bitno je shvatiti da je i taj roditelj prvi put bio roditelj, nije znao bolje, prihvatiti to, ne kriviti nikoga nego baš ono doslovno jako duboko zakopati, baviti se time, zacijeliti i krenuti dalje'', govori.



Ovaj povratak otkriva i potpuno novu stranu Natalie.



''Mislim da izgleda puno zrelije i smirenije, ova 2025. je bila izazovna u svakom smislu svima. I puno sam i ja naučila i nestala sam nakon te Žigice, nakon diskvalifikacije na Dori prošle godine na godinu dana i onda sam samoj sebi rekla: 'Okej, nakon godinu dana pauze nije dovoljno vratiti se samo sa singlom''.

Uz nove pjesme stigla je i nova estetika. Mnoge je šokirala izgledom u videospotu 'Kriva za sve', a za to sve zaslužan je njezin suradnik Aleksandar.

''I on je onako samo izvadio tu crnu periku i kao: 'Što ti misliš o ovome?'. Ja kao 'pa može, kao ajmo probati, nemamo što za izgubiti ako probamo'. I nama se to toliko svidjelo, i ljudima ovako općenito kad je projekt izašao da sam ja stvarno jedan dan počela razmišljati da se ofarbam u crno, ali mislim da trebam ostati plavuša ili neka nam ljudi jave, neka nam pišu da li da se ofarbam u crno''.



I dok na sceni djeluje samouvjereno i snažno, njezin recept za punjenje baterija zapravo je vrlo jednostavan.



''Većinom kad ja ono trebam neki kao healing, to je da ostanem sama nakon deset navečer i otvorim svoje kekse i mlijeko i kao sve je okej.

A taj jednostavni recept primijenila je i na proslavu svojeg 28. rođendana, koji je obilježila...



''U krugu obitelji. Rekla sam da ću 30. nešto na veliko slaviti i voljela bih da možda rođendane češće slavim u nekim toplijim krajevima jer sam zimsko dijete''.



Nove pjesme samo su početak, Natalie planira idućim skladbama otvoriti još dublje osjećaje i teme.



''Sad sam ipak malo starija i zrelija i mislim da mogu pričati o svačemu, ali neka još ono, da još ja malo sazrijem, imam jako puno mišljenja o svemu. Ali, znaš da izneseš neka mišljenja, trebaš imati pokriće, a trebam ja još puno narasti da imam pokriće za reći to sve što mislim''.

Sada zrelija i hrabrija, Natalie pjesmama dijeli ono što je prije čuvala za sebe – emocije i iskustva koji obožavateljima otvaraju pogled u njezinu dušu.

