Kao da je jučer bilo: Sandi Cenov i supruga Ilina rekreirali fotke s vjenčanja na poseban način

Sandi i Ilina Cenov odlučili su izvući svoje odijelo i vjenčanicu s pira iz 2006. kako bi na poseban način obilježili 20. godišnjicu braka.

Sandi i Ilina Cenov nedavno su proslavili 20. godišnjicu braka velikom zabavom kojoj su prisustvovali mnogi poznati Hrvati. Međutim, tu nije bio kraj obilježavanju važne obljetnice, pa je par odlučio to proslaviti na poseban i emotivan način – rekreacijom svojih vjenčanih fotografija, i to u originalnoj vjenčanici i svadbenom odijelu koje su nosili prije dva desetljeća.

Par je ponovno stao pred objektiv fotografa Hrvoja Serdara, kojeg Ilina naziva i krivcem za njihovo upoznavanje, a rezultat su fotografije pune ljubavi, humora i rokerskog duha.

"I tako mi proslavili dvadeset godina braka, uz fotografije u kojima je našu ludost maestralno ulovio i krivac za naše upoznavanje Hrvoje Serdar", napisala je Ilina na Instagramu, dodavši i kako je posebno veseli činjenica da još uvijek imaju – i stanu u – svoju vjenčanicu i odijelo.

Sandi i Ilina Cenov - 2 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Sandi i Ilina Cenov - 1 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Sandi i Ilina Cenov - 3 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

No ovaj put odlučili su dodati i mali pomak. Umjesto klasične elegancije, Ilina je svoju romantičnu vjenčanicu začinila rokerskim detaljima – crnim čizmama, širokim remenom i čipkastim rukavicama, dok je Sandi ostao vjeran odijelu, ali uz prepoznatljiv ležeran šarm. Rezultat je spoj romantike i rock’n’rolla, baš u njihovom stilu.

Posebnu emociju cijeloj priči dala je pjesma koja je svirala u pozadini za vrijeme fotografiranja – prva koju je Sandi ikada odsvirao svojoj Ilini.

Sandi Cenov i supruga Ilina Foto: Instagram

In Magazin: Sandi Cenov i žena - 3 Foto: In Magazin

"I u sljedećem ću životu birati istog", poručila je lijepa odvjetnica povodom godišnjice.

Romantični supružnici već planiraju i iduću proslavu – srebrni pir za pet godina. Ako je suditi po ovoj obljetnici, i tada će biti jednako zaljubljeni, razigrani i spremni na novu dozu ludosti – zajedno.

Par ima dvoje djece - sina Mikulu i kćer Zaru, koja je nedavno gostovala u IN magazinu sa Sandijem. Intervju pogledajte OVDJE.

Par je jednako zaljubljen kao i prvog dana, a kako su se upoznali, otkrijte OVDJE.

