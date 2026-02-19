Poznati srpski youtuber slupao automobil vrijedan 200 tisuća eura, odmah je priveden

Srpski youtuber Bojan Simonović (Simi) u pijanom stanju izazvao je tešku nesreću u Novom Sadu, razbio luksuzni BMW vrijedan oko 200.000 eura i završio u policijskom pritvoru, no srećom bez ozlijeđenih.

Srpski youtuber Bojan Simonović, poznat pod imenom Simi, u srijedu u ranim jutarnjim satima sudjelovao je u teškoj prometnoj nesreći u Novom Sadu, pri čemu je, prema pisanju Blica, potpuno uništio svoj BMW vrijedan oko 200.000 eura.

Navodno je pod utjecajem alkohola izgubio nadzor nad vozilom i udario u parkirane automobile, a dijelovi luksuznog automobila završili su razbacani po kolniku. Srećom, u nesreći nije bilo ozlijeđenih, iako je šteta velika.

Policija je brzo intervenirala, a alkotest je, kako se navodi, pokazao 1,6 promila alkohola u krvi, nakon čega je Simonović priveden. Njegov odvjetnik Radomir Munidžaba potvrdio je da se nalazi u pritvoru.

"Na svu sreću, nema stradalih i ozlijeđenih osoba, s tim da je nastala velika materijalna šteta, s obzirom na to da se radi o skupocjenom i rijetkom modelu BMW M4. Gospodina Simonovića su priveli policijski službenici te se on sada nalazi u policijskom zadržavanju te očekujem da će on tijekom dana biti na slobodi", kazao je.

Prema objavama na društvenim mrežama, nesreći je prethodio njegov noćni izlazak.

Ovaj događaj bacio je sjenu na imidž influencera kojeg na YouTubeu prati oko 1,4 milijuna pretplatnika, ponajviše mladih. Popularnost je stekao kroz razne izazove i blisku komunikaciju s publikom, ali i neobične humanitarne poteze. Tako je prošle godine izazvao veliku pažnju kada je u jednoj pekarnici otkupio sve proizvode kako bi ih podijelio prolaznicima.

