Slovenac iz jednog od najgledanijih realityja na svijetu stiže u Survivor: ''Ulazak u taj svijet me promijenio!''

Survivor nije samo natjecanje snage i izdržljivosti, nego i test karaktera pod povećalom. Kad nestane svakodnevni komfor, ostaje samo čovjek suočen sa sobom, a Boris Vidović tvrdi da je spreman upravo za taj dio igre u kojoj ćemo ga pratiti uskoro.

Novi Survivor kandidat dolazi iz Ljubljane i bavi se modelingom, a publici je poznat i kao sudionik reality showova. Boris Vidović u avanturu ne ulazi iz znatiželje niti iz potrebe za dokazivanjem drugima. Kaže da ga zanima ono što se događa kada nestanu filteri, publika i svakodnevni komfor. Fizički izazov mu je važan, ali još više mentalni test – koliko daleko može izdržati kada ostane sam sa sobom.

Za njega je odluka o prijavi bila jasna i promišljena.

''Presudan trenutak bio je kada sam shvatio da želim pravi izazov koji će me testirati do kraja - fizički, mentalno i ljudski. Survivor nije bijeg iz zone komfora, nego svjesni ulazak u nju bez ikakvih filtera'', kaže.

Od Survivora ne očekuje samo avanturu, već i osobnu promjenu.

Boris Vidović Foto: Privatne fotografije

''Iskreno, očekujem svo troje. Promjenu u načinu na koji gledam sebe pod pritiskom, potvrdu da mogu izdržati više nego što mislim i jedan mentalni reset koji danas rijetko gdje možeš dobit''.

Kada govori o svojim prednostima, naglašava stabilnost i prilagodbu – ali svjestan je i slabih točaka.

''Najveća prednost mi je mentalna izdržljivost i prilagodljivost. Slabost? Kad osjetim nepravdu teško šutim, ali radim na tome da to pretvorim u strategiju, a ne impuls''.

U uvjetima gladi, nespavanja i pritiska, vjeruje da tada izlazi prava slika karaktera.

Boris Vidović Foto: Privatne fotografije

''Tada se vidi pravi karakter. Postajem fokusiraniji i tvrdoglaviji u cilju. Ne povlačim se, tada se borim još jače'', govori.

Iskustvo javne izloženosti već ga je, kaže, pripremilo na težinu pogleda drugih.

''Javna izloženost, osude i pritisci reality svijeta naučili su me kako ostati stabilan kad svi gledaju i sude. To nije lako, ali te očvrsne''.

No ono što ga je najviše oblikovalo nisu samo kamere, već trenuci kada je morao računati isključivo na sebe.

Boris Vidović Foto: Privatne fotografije

''Najviše su me oblikovali trenuci kad sam morao sam sebi biti podrška. To me naučilo samopouzdanju i odgovornosti za vlastite odluke''.

U plemenu se ne vidi kao dominantna figura, već kao netko tko zna funkcionirati unutar tima.

''Smatram sebe timskim igračem''.

Ipak, Survivor je igra u kojoj emocije ponekad moraju ustupiti mjesto racionalnosti.

Boris Vidović Foto: Nova TV

''Teško mi je, ali razumijem da je Survivor igra odluka. Ako moram birati između emocije i opstanka, biram racionalno''.

Kod ljudi ga najviše destabilizira neiskrenost.

''Licemjerje me najbrže izbaci iz takta. Privlače me iskrenost, smirenost i ljudi koji stoje iza svojih riječi''.

Jedna odluka iz prošlosti posebno ga je promijenila.

''Ulazak u reality svijet. Promijenio me i kao osobu i kao javnu figuru. Da, ponovio bih – ali danas s više iskustva''.

Kada govori o strahovima, fokus nije na porazu.

''Najviše me strah da razočaram sam sebe. Ne poraz, nego osjećaj da nisam dao maksimum''.

Boris Vidović Foto: Instagram

Na pitanje postoji li etiketa koju je morao rušiti, odgovara kratko i samouvjereno.

''Ne postoji''.

Njegov svakodnevni život i Survivor gotovo su suprotnosti.

''Bavim se modelingom. Moj život je brz, dinamičan i pun ljudi. Survivor je suprotnost - ogoljenost, tišina i borba sa samim sobom''.

Odluku o odlasku obitelj je dočekala s pomiješanim emocijama.

''Bilo je straha, ali i ponosa. Znaju da ne idem nigdje bez razloga''.

Najveća podrška dolazi od onih koji ga poznaju bez reflektora.

''Obitelj i nekoliko ljudi koji me poznaju izvan kamera – kad se svjetla ugase''

Boris Vidović Foto: Instagram

Svjestan je i dojma koji ostavlja.

''Često misle da sam hladan ili arogantan, a zapravo sam samo oprezan. Kad nekoga pustim blizu, idem do kraja'', govori.

Boris u Survivor ulazi svjestan igre i svjestan sebe, a kako će se snaći u izazovima u Dominikanskoj Republici, doznat ćemo uskoro!

