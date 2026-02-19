Franka Batelić podijelila obiteljsku idilu u kojoj uživa daleko od Hrvatske

Franka Batelić i Vedran Ćorluka s djecom su otputovali u toplije krajeve, gdje trenutačno uživaju u suncu.
Franka Batelić i Vedran Ćorluka odlučili su zimu zamijeniti suncem te su s djecom, sinom Viktorom i kćerkicom Gretom, otputovali u toplije krajeve. Pjevačica je na Instagramu podijelila niz fotografija i videozapisa s odmora, otkrivši djelić obiteljske idile daleko od svakodnevice.3 vijesti o kojima se priča ''zabrinut sam'' Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu'' "Sunce moje..." Barbara Nola proživljava još jedan tužan rastanak: "Naš se svijet bolno smanjio..." malo promjene Zdravko Mamić ponovno na estetskom zahvatu, evo što je sada napravio!
Franka je objavila više snimaka djece s plaže, gdje su Viktor i Greta uživali u igri uz more, dok su roditelji budno pratili svaki njihov korak.
Galerija 25 25 25 25 25
Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 2 Foto: Instagram Screenshot
Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 3 Foto: Instagram Screenshot
Obitelj je dane provodila u opuštenoj atmosferi luksuznog resorta okruženog palmama i sunčanim terasama, a pjevačica je pokazala i djelić modne kombinacije za odmor.
Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 1 Foto: Instagram Screenshot
Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Zdravko Mamić ponovno na estetskom zahvatu, evo što je sada napravio!
Večeri su, pak, rezervirali za romantične šetnje uz more. U jednom od objavljenih trenutaka vidi se kako Vedran ljulja djecu na velikoj drvenoj ljuljački uz obalu, dok se u pozadini pruža pogled na osvijetljeni grad i more. Franka je tako još jednom pokazala koliko joj znači obiteljsko vrijeme, a njihov bijeg na sunce došao je kao savršen predah od poslovnih obaveza.
Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram
Franka Batelić i Vedran Ćorluka Foto: Instagram
Franka je nedavno imala dramu uoči predstave "Priča sa zapadne strane", o čemu više pročitajte OVDJE.
Početkom mjeseca Ćorluka je proslavio 40. rođendan, a što je dobio od sina Viktora, pogledajte OVDJE.
1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti Naš domaći par upoznao se još 2009., a sada su skupa zatvorili jedno veliko životno poglavlje
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Romantični bijeg Bebekovih za Valentinovo, posebni detalji otkrili koliko su zaljubljeni!
Pogledaji ovo Celebrity Kako je hrabra ljepotica borbu s rakom pretvorila u snažno poglavlje svog života?
Pogledaji ovo Celebrity Tko je Goran Vinčić Vinča, prvi domaći komičar koji je najavio nastup u Areni Zagreb?