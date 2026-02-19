Franka Batelić podijelila obiteljsku idilu u kojoj uživa daleko od Hrvatske

Franka Batelić i Vedran Ćorluka s djecom su otputovali u toplije krajeve, gdje trenutačno uživaju u suncu.

Franka Batelić i Vedran Ćorluka odlučili su zimu zamijeniti suncem te su s djecom, sinom Viktorom i kćerkicom Gretom, otputovali u toplije krajeve. Pjevačica je na Instagramu podijelila niz fotografija i videozapisa s odmora, otkrivši djelić obiteljske idile daleko od svakodnevice.

Franka je objavila više snimaka djece s plaže, gdje su Viktor i Greta uživali u igri uz more, dok su roditelji budno pratili svaki njihov korak.

Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 2 Foto: Instagram Screenshot

Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 3 Foto: Instagram Screenshot

Obitelj je dane provodila u opuštenoj atmosferi luksuznog resorta okruženog palmama i sunčanim terasama, a pjevačica je pokazala i djelić modne kombinacije za odmor.

Franka Batelić Ćorluka i Vedran Ćorluka - 1 Foto: Instagram Screenshot

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Večeri su, pak, rezervirali za romantične šetnje uz more. U jednom od objavljenih trenutaka vidi se kako Vedran ljulja djecu na velikoj drvenoj ljuljački uz obalu, dok se u pozadini pruža pogled na osvijetljeni grad i more. Franka je tako još jednom pokazala koliko joj znači obiteljsko vrijeme, a njihov bijeg na sunce došao je kao savršen predah od poslovnih obaveza.

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Franka Batelić i Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Franka je nedavno imala dramu uoči predstave "Priča sa zapadne strane", o čemu više pročitajte OVDJE.

Početkom mjeseca Ćorluka je proslavio 40. rođendan, a što je dobio od sina Viktora, pogledajte OVDJE.

