Thompsonova supruga otkrila čega se odrekla u korizmi, inspirirala je i suprugu našeg sportaša

S početkom korizme Sandra Perković na društvenim je mrežama otkrila čega se ove godine odriče, a njezina objava brzo je potaknula reakcije.

S početkom korizme, razdoblja odricanja i duhovne priprave za Uskrs, Sandra Perković ponovno je pokazala koliko su joj vjera i duhovnost važni – vrijednosti koje ona i suprug Marko Perković Thompson često ističu u javnosti.

Naime, na društvenim mrežama otkrila je čega se ove godine odriče. Podijelila je članak o Danijelovu postu te uz objavu kratko napisala: ''Ideja za korizmu.''

U komentarima joj se ubrzo javila Iva Alilović, supruga proslavljenog rukometaša Mirka Alilovića.

''Odlično! Budem i ja'', napisala je Iva.

''Dijelit ćemo recepte'', odgovorila joj je Sandra.

Inače, Danijelov post temelji se na biblijskoj priči o proroku Danijelu, a podrazumijeva poseban način prehrane, koji se najčešće sastoji od povrća, voća, mahunarki, orašastih plodova i vode, dok se izbjegavaju meso, slatkiši, prerađena hrana i alkohol. Mnogi ga biraju upravo u korizmi kao oblik duhovne discipline i tjelesnog odricanja.

