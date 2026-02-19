Thompsonova supruga otkrila čega se odrekla u korizmi, inspirirala je i suprugu našeg sportaša

S početkom korizme Sandra Perković na društvenim je mrežama otkrila čega se ove godine odriče, a njezina objava brzo je potaknula reakcije.
S početkom korizme, razdoblja odricanja i duhovne priprave za Uskrs, Sandra Perković ponovno je pokazala koliko su joj vjera i duhovnost važni – vrijednosti koje ona i suprug Marko Perković Thompson često ističu u javnosti.
Naime, na društvenim mrežama otkrila je čega se ove godine odriče. Podijelila je članak o Danijelovu postu te uz objavu kratko napisala: ''Ideja za korizmu.''
U komentarima joj se ubrzo javila Iva Alilović, supruga proslavljenog rukometaša Mirka Alilovića.
''Odlično! Budem i ja'', napisala je Iva.
''Dijelit ćemo recepte'', odgovorila joj je Sandra.
Marko Perković Thompson s Mirkom Alilovićem - 5 Foto: Instagram
Thompson sa suprugom - 1 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell
Inače, Danijelov post temelji se na biblijskoj priči o proroku Danijelu, a podrazumijeva poseban način prehrane, koji se najčešće sastoji od povrća, voća, mahunarki, orašastih plodova i vode, dok se izbjegavaju meso, slatkiši, prerađena hrana i alkohol. Mnogi ga biraju upravo u korizmi kao oblik duhovne discipline i tjelesnog odricanja.
Marko Perković Thompson i supruga Sandra Foto: Marko Lukunic/Pixsell
