Legendarni hrvatski rukometaš s predivnom suprugom bio na Thompsonovom koncertu u Areni!

U prepunoj Areni Zagreb, gdje su emocije, glazba i domoljublje ispunili svaki kutak, legendarni rukometaš Mirko Alilović sa suprugom Ivom uživao je u koncertnom spektaklu Marka Perkovića Thompsona.

Legendarni hrvatski rukometaš Mirko Alilović i njegova supruga Iva Alilović bili su među tisućama posjetitelja na spektakularnom koncertu Marka Perkovića Thompsona u Areni Zagreb.

Bračni par uživao je u snažnoj atmosferi i emocijama koje su obilježile večer, a Iva je trenutak podijelila i na društvenim mrežama. Uz njihovu zajedničku fotografiju napisala je stih koji je dirnuo mnoge:

''Žao mi što ne znaš koliko je sreće domovina kad ti venama poteče…''

Koncert u rasprodanoj Areni okupio je publiku iz svih krajeva Hrvatske i regije, a domoljubne pjesme i zajedništvo još su jednom potvrdili Thompsonov poseban status na domaćoj glazbenoj sceni.

Mirko i Iva nisu skrivali dobro raspoloženje, a osmijesi i zagrljaji govorili su više od riječi.

Mirko i Iva Alilović Foto: Instagram

S Thompsonom su se Mirko i Iva ovog ljeta i privatno družili

Inače, Iva i Mirko u braku su od 2011. godine. Prvo su izrekli sudbonosno "da" u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu, a potom su crkveno vjenčanje proslavili u Ljubuškom, gdje su okupili 350 gostiju.

Mirko i Iva Alilović Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Roditelji su trojice sinova, Ivana, Mate i Ante.

Na koncertu u Areni bila sva Thompsonova djeca, posebno je istaknuo jednog sina

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

