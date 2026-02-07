Nije ga bilo dugo na sceni, a sada je iznenadio pojavom na špici uoči Dore!

Marko Kutlić privukao je pažnju na sunčanoj, ali hladnoj zagrebačkoj špici pojavivši se u elegantnom crnom izdanju, uz gitaru koja je naglasila njegov prepoznatljiv glazbeni stil.

Subotnja zagrebačka špica ponovno je bila prepuna, a iako je sunce obasjalo grad, temperature su ostale prilično niske. To, naravno, nije spriječilo brojne poznate face da se prošeću centrom i pokažu svoje modne kombinacije.

Pažnju fotografa privukao je i Marko Kutlić, koji će nastupati na ovogodišnjoj Dori s baladom "Neotuđivo". Centrom metropole je prošetao u prepoznatljivom, pomalo urbanom i minimalističkom stilu, koji mu savršeno pristaje.

Marko Kutlić - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

Pjevač je nosio dugi crni kaput, tamni pulover i crne hlače, a cijeli je look upotpunio sunčanim naočalama i čizmama, ostavljajući dojam opuštene elegancije. U rukama je u jednom trenutku držao i akustičnu gitaru, što je dodatno naglasilo njegov umjetnički imidž i dalo naslutiti da mu je glazba uvijek blizu – čak i tijekom ležerne šetnje gradom.

Ovo mu je jedna od rijetkih šetnji zagrebačkom špicom, nakon što se početkom 2024. iznenada povukao s glazbene scene. Tijekom svoje diskografske stanke, Kutlić je živio u Italiji gdje je nastupao po gradskim trgovima i ulicama.

Marko Kutlić - 1 Foto: PR

Marko Kutlić - 6 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Marko Kutlić - 3 Foto: Josip Bandic / CROPIX

Bez žurbe, ali s puno stila, Marko je još jednom pokazao zašto je rado viđeno lice na zagrebačkoj špici, gdje se moda, glazba i gradska energija susreću na najbolji mogući način.

Intervju za showbuzz.hr uoči Dore pročitajte OVDJE.

Špicom se prošetala i Zevin, a više o tome pročitajte OVDJE.

