Nije ga bilo dugo na sceni, a sada je iznenadio pojavom na špici uoči Dore!

Marko Kutlić privukao je pažnju na sunčanoj, ali hladnoj zagrebačkoj špici pojavivši se u elegantnom crnom izdanju, uz gitaru koja je naglasila njegov prepoznatljiv glazbeni stil.
Subotnja zagrebačka špica ponovno je bila prepuna, a iako je sunce obasjalo grad, temperature su ostale prilično niske. To, naravno, nije spriječilo brojne poznate face da se prošeću centrom i pokažu svoje modne kombinacije.
Pažnju fotografa privukao je i Marko Kutlić, koji će nastupati na ovogodišnjoj Dori s baladom "Neotuđivo". Centrom metropole je prošetao u prepoznatljivom, pomalo urbanom i minimalističkom stilu, koji mu savršeno pristaje.
Marko Kutlić - 2 Foto: Josip Moler/Cropix
Pjevač je nosio dugi crni kaput, tamni pulover i crne hlače, a cijeli je look upotpunio sunčanim naočalama i čizmama, ostavljajući dojam opuštene elegancije. U rukama je u jednom trenutku držao i akustičnu gitaru, što je dodatno naglasilo njegov umjetnički imidž i dalo naslutiti da mu je glazba uvijek blizu – čak i tijekom ležerne šetnje gradom.
Ovo mu je jedna od rijetkih šetnji zagrebačkom špicom, nakon što se početkom 2024. iznenada povukao s glazbene scene. Tijekom svoje diskografske stanke, Kutlić je živio u Italiji gdje je nastupao po gradskim trgovima i ulicama.
Bez žurbe, ali s puno stila, Marko je još jednom pokazao zašto je rado viđeno lice na zagrebačkoj špici, gdje se moda, glazba i gradska energija susreću na najbolji mogući način.
