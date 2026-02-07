Kolinda Grabar-Kitarović stigla u Milano na Zimske olimpijske igre, s njom je bio i poznati suputnik!

Kolinda Grabar-Kitarović, bivša predsjednica i trenutno članica Međunarodnog olimpijskog odbora, podržala je hrvatsku delegaciju na otvaranju Zimskih olimpijskih igara.

Zimske olimpijske igre 2026. otvorene su u petak velikom svečanošću u Milanu i još tri lokacije, a milijarde ljudi diljem svijeta pogledale su barem jedan dio na kojima su se prošetali i naši predstavnici.

I dok predstavnika hrvatskih vlasti nije bilo, hrvatski sportaši su ipak imali potporu na tribinama. U pitanju je bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, pojavivši se u društvu supruga Jakova Kitarovića.

Odjevena u toplu tamnoplavu zimsku jaknu, uz prepoznatljivu crveno-bijelu kapu s hrvatskim motivima i crveni šal, bivša predsjednica sjedila je na tribinama među uzvanicima, ne skrivajući ponos i dobro raspoloženje.

Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Igor Kralj/Pixsell

Stipe Miočić i Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Instagram

Kolinda Grabar-Kitarović i Jakov Kitarović - 3 Foto: Instagram

Par je u rukama držao hrvatsku zastavu, kojom je mahao na tribinama, a bivša predsjednica u jednom trenutku s osmijehom je podigla ruku i pozdravila okupljene. Atmosfera na tribinama bila je svečana, a unutrašnjost dvorane osvijetljena u plavim tonovima, s jasno vidljivim olimpijskim krugovima u pozadini.

Kolinda Grabar-Kitarović i Barbara Matić - 3 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Kolinda Grabar-Kitarović - 5 Foto: Instagram

Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Instagram

Grabar-Kitarović je u Milano došla i kao predstavnica Međunarodnog olimpijskog odbora. Od 2020. članica je MOO-a, a jedan od zadataka joj je nadgledanje organizacije budućih izdanja Olimpijskih igara i Zimskih olimpijskih igara. Osim toga, ona je predsjednica odbora koji će izabrati domaćina Olimpijskih igara 2036. godine.

Fotografije otkrivaju opušten i emotivan trenutak, u kojem je Kolinda još jednom pokazala koliko joj je sport i dalje blizak, a otvaranje Olimpijskih igara pretvorilo se u pravi mali hrvatski trenutak ponosa u Milanu.

Veliko otvaranje ZOI-ja je djelo Talijana hrvatskog porijekla. Više o njemu saznajte OVDJE.

Sjećate se svih avantura bivše predsjednice? Više o tome pročitajte OVDJE.

