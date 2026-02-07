Ulogu gosta plaća skupo: Novi dokumenti ruše obranu osramoćenog princa

Obrana nekadašnjeg princa Andrewa i dalje se nalazi na klimavim nogama nakon što je nedavna objava dokumenata iz slučaja Jeffreyja Epsteina polučila drugo svjetlo na prirodu njihovog odnosa.

Novi dokumenti i e-mailovi bacaju dodatno uznemirujuće svjetlo na posjet Andrewa Mountbattena Windsora Jeffreyju Epsteinu 2010. godine, koji je bivši vojvoda od Yorka godinama opisivao kao "časni oproštaj" i prekid prijateljstva.

Prema najnovijim otkrićima, istina je bila znatno drukčija.

Iako je Andrew u svom zloglasnom BBC-jevom intervjuu tvrdio da je u Epsteinovoj njujorškoj vili boravio samo četiri dana, e-mailovi pokazuju da je ondje proveo punih devet dana, uživajući u luksuznom gostoprimstvu osuđenog seksualnog prijestupnika.

Posebno uznemiruju e-mailovi iz tog razdoblja u kojima se spominju djevojke koje dolaze poslije škole, kao i poruke u kojima Epstein svom računovođi nalaže da donese 5.000 dolara gotovine. Iako identitet djevojaka nije poznat, poznato je da je Epstein ranije isplaćivao gotovinu maloljetnim žrtvama.

Tijekom Andrewova boravka iz vile su, prema svjedočenjima i dokumentima, stalno dolazile i odlazile mlade žene, a organiziran je i niz privatnih večera, druženja i zabava.

Zloglasna fotografija Andrewa i Epsteina u šetnji Central Parkom, za koju je Andrew tvrdio da je snimljena slučajno, zapravo je nastala sedmog dana njegova boravka, a ne na brzinskom oproštaju kako je tvrdio. Dokumenti također potvrđuju da je Andrew imao na raspolaganju osobni automobil i vozača, luksuzne tretmane te društvo žena koje je Epstein aktivno organizirao.

Jedan od središnjih događaja bila je večera organizirana u čast Epsteinova izlaska iz zatvora nakon kazne zbog traženja seksa s maloljetnicama. Andrew je bio počasni gost, a među uzvanicima su se spominjala poznata imena iz svijeta filma, mode i visokog društva.

Iako je Andrew tvrdio da nakon tog posjeta više nije imao kontakt s Epsteinom, e-mailovi i svjedočanstva ukazuju na neusklađenosti i netočnosti u njegovim izjavama, dodatno narušavajući njegovu vjerodostojnost.

Cijeli slučaj još jednom potvrđuje zašto je Andrewov intervju iz 2019. godine smatran jednim od najgorih u povijesti BBC-ja te zašto se njegova povezanost s Epsteinom i dalje smatra jednom od najvećih kraljevskih kontroverzi modernog doba.

