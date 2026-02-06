Pretraži
Priča o poslovnom carstvu Cristiana Ronalda koje je pretvorio u višemilijunski biznis!

Cristiano Ronaldo, osim što je jedan od najvećih nogometaša svih vremena, izgradio je i uspješan hotelski lanac CR7 s pet luksuznih hotela te planira širenje u Parizu, potvrđujući da je svoje sportske uspjehe pretvorio u globalno poslovno carstvo.

