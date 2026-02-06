Priča o poslovnom carstvu Cristiana Ronalda koje je pretvorio u višemilijunski biznis!

Cristiano Ronaldo, osim što je jedan od najvećih nogometaša svih vremena, izgradio je i uspješan hotelski lanac CR7 s pet luksuznih hotela te planira širenje u Parizu, potvrđujući da je svoje sportske uspjehe pretvorio u globalno poslovno carstvo.

"Kad sam bio mlad, sanjao sam da ću imati vlastiti hotel", rekao je portugalski nogometni kralj Cristiano Ronaldo (40) novinarima, i taj san mu se ostvario.

Vjerojatno je suvišno naglašavati da jedan od najpoznatijih sportaša na svijetu raspolaže bogatstvom koje ne bi mogao potrošiti ni u nekoliko života. No, ono što mnogi ne znaju jest da je Ronaldo, uz to što je iznimno uspješan nogometaš, i vrlo uspješan hotelijer.

Hoteli Cristiana Ronalda - 19 Foto: Profimedia

Cristiano Ronaldo već dugo ističe kako život nije samo nogomet te da se želi pripremiti za vrijeme kada više neće trčati za loptom po zelenom terenu. Kada je 2015. godine najavio pokretanje lanca hotela pod brendom CR7, objasnio je da želi izgraditi vlastiti brend izvan nogometa i prenijeti svoj stil života i osobnu filozofiju u hotelski biznis.

Za realizaciju ideje odabrao je portugalsku hotelsku grupu Pestana Group.

Hoteli Cristiana Ronalda - 21 Foto: Profimedia

Hoteli Cristiana Ronalda - 20 Foto: Profimedia

Hoteli Cristiana Ronalda - 18 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Zašto je Svadba takav hit kod publike? Roko Sikavica ispričao nam je sve o filmu i svojoj ulozi

"Pestana je najbolji u ovom poslu... on je broj jedan u hotelijerstvu, a ja sam broj jedan u nogometu. Tako imamo sve", komentirao je Ronaldo suradnju.

Prvi hotel otvoren je 2016. godine u njegovu rodnom gradu Funchalu na Madeiri, a povezan je s CR7 muzejem u kojem su izloženi njegovi trofeji i obilježena bogata karijera.

Hoteli Cristiana Ronalda - 15 Foto: Profimedia

Hoteli Cristiana Ronalda - 5 Foto: Profimedia

Hoteli Cristiana Ronalda - 16 Foto: Profimedia

Drugi hotel nalazi se u povijesnom središtu Lisabona, u četvrti Baixa Pombalina, treći u New Yorku, svega nekoliko koraka od Times Squarea, i odiše minimalističkim stilom. Luksuzni CR7 hoteli nalaze se i u Madridu, dok je najnoviji otvoren izvan Europe, u popularnom turističkom središtu Marrakechu. Svi hoteli osmišljeni su kao lifestyle destinacije modernog dizajna koje odražavaju Ronaldov stil života.

Ronaldo tu ne planira stati. Sljedeći CR7 hotel trebao bi niknuti u Parizu. Iako je otvaranje prvotno bilo planirano za 2021. godinu, rok je pomaknut na 2027., a hotel će se nalaziti u blizini kolodvora Austerlitz i imati oko 210 soba. Građevinski radovi započeli su 2023. godine.

Hoteli Cristiana Ronalda - 9 Foto: Profimedia

Hoteli Cristiana Ronalda - 1 Foto: Profimedia

Hotel će biti dio velikog projekta Austerlitz A7A8, koji uključuje i novo sjedište Francuske razvojne agencije, studentski smještaj, trgovine, urede, društveni centar, javnu garažu, oko 2.000 parkirnih mjesta za bicikle i druge sadržaje. Novi CR7 hotel imat će i posebno uređeni krov s pogledom od 180 stupnjeva na Pariz, bazen te bar otvoren za javnost.

Pogledaji ovo Celebrity Snimka teškog zdravstvenog stanja Celine Dion rastužila je javnost

Cristiano Ronaldo, nogometni genij i globalna sportska ikona, uspio je svoje sportske uspjehe pretvoriti u pravo poslovno carstvo. Portugalska superzvijezda, koja je tijekom karijere nosila dresove Manchester Uniteda, Real Madrida i Juventusa, a danas igra za Al Nassr, izgradila je imovinu koja se procjenjuje na oko 1,4 milijarde dolara u 2025. godini.

Hoteli Cristiana Ronalda - 6 Foto: Profimedia

Hoteli Cristiana Ronalda - 3 Foto: Profimedia

Hoteli Cristiana Ronalda - 13 Foto: Profimedia

Njegovi prihodi ne dolaze samo od plaće za igranje, već i od unosnih sponzorskih ugovora s brendovima poput Nikea te vlastitog CR7 brenda. Za obožavatelje i kritičare, Cristiano Ronaldo ostaje simbol talenta, napornog rada i iznimnog marketinškog instinkta koji mu je omogućio da sportsku karijeru pretvori u višemilijunski biznis.

Hoteli Cristiana Ronalda - 17 Foto: Profimedia

Hoteli Cristiana Ronalda - 14 Foto: Profimedia

Galerija 16 16 16 16 16

Cristiano Ronaldo trenutačno živi u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, otac je petero djece i u vezi je sa španjolskom manekenkom i influencericom Georginom Rodríguez (31), majkom dvoje njegove djece, dok pomoću surogat majke ima još troje.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Folk-zvijezda u središtu afere? Povezuju je s oženjenim muškarcem

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Kratka plava kosa bila joj je zaštitni znak, ali srce joj je slomila izdaja koju nije mogla zaboraviti

Pogledaji ovo Celebrity Suprug Blanke Vlašić fotografijama s dvjema ženama izazvao mnoštvo pitanja