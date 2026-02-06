Snimka teškog zdravstvenog stanja Celine Dion rastužila je javnost

Céline Dion već se godinama bori sa sindromom ukočene osobe, a emotivne scene iz njezina dokumentarca ponovno su dirnule javnost, dok ona unatoč bolesti i dalje pokazuje iznimnu snagu i hrabrost.

Legendarna kanadska pjevačica Céline Dion (57) već dulje vrijeme vodi tešku bitku sa zdravljem.

Godine 2022. dijagnosticiran joj je rijedak sindrom ukočene osobe, zbog kojeg se povukla s glazbene scene, no i dalje otvoreno govori o svojoj borbi kako bi podigla svijest o tom poremećaju.

Posljednjih dana društvenim mrežama ponovno kruži snažna i emotivna scena iz dokumentarca "Ja sam: Céline Dion" iz 2024. godine. U potresnom videu pjevačica je prikazana uplakana, dok joj tijelo nekontrolirano podrhtava, a medicinsko osoblje joj pomaže i pokušava je smiriti. Snimka je dirnula brojne obožavatelje, koji u komentarima ističu njezinu iznimnu hrabrost i unutarnju snagu.

#viral #foryou #fyp #reels ♬ original sound - Kiven A Seranias @cdicon Spasm episodes can be sudden and overwhelming -causing intense muscle tightening, pain, and temporary loss of control. These involuntary contractions don’t just affect movement; they can disrupt breathing, posture, balance, and even emotional well-being. The body may feel like it’s fighting itself, turning simple actions into real challenges. To Celine Dion, and to every human bravely living with this rare condition: your strength is seen, your courage is real, and your resilience is inspiring. Even on the hardest days, your spirit proves that the human will is stronger than any limitation. Keep believing, keep holding on, and keep shining because hope, like music, never truly fades. #foryoupage

Riječ je o rijetkom autoimunom neurološkom poremećaju koji uzrokuje izrazitu ukočenost mišića, bolne grčeve i ograničenu pokretljivost, a u težim slučajevima i opasne napadaje spazama. Dion je svoju dijagnozu javno podijelila prije četiri godine, a prošle je godine otkrila da je u svom domu uvela SOS sustav kao dodatnu mjeru sigurnosti. Njezini 15-godišnji blizanci, Eddy i Nelson, upoznati su s postupcima u slučaju da njihova majka zatreba hitnu pomoć.

Unatoč ozbiljnom zdravstvenom stanju, Céline Dion prošle godine pojavila se na otvorenju Olimpijskih igara u Parizu, gdje je izvela bezvremenski klasik Édith Piaf "L’Hymne à l'Amour". Povremeno se pojavljuje i na javnim događanjima, šaljući snažnu poruku ustrajnosti i inspiracije.

