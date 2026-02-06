Boris Rogoznica o aktualnostima u Hrvatskoj: ''Kao da sam sletio u 1991.''

Boris Rogoznica nakon mjesec dana putovanja ponovno je u Hrvatskoj, a povratak kući iskoristio je za duhovit, ali i jasan komentar na društvene podjele koje su posljednjih dana uzburkale javnost.

Nakon gotovo mjesec dana putovanja, pjevač i zabavljač Boris Rogoznica sletio je u Hrvatsku, a povratak kući iskoristio je kako bi se osvrnuo na aktualnu društvenu atmosferu i polemike koje posljednjih dana pune javni prostor.

Na društvenim mrežama Boris je podijelio dužu i duhovitu poruku u kojoj je, u svom prepoznatljivom stilu, poručio kako mu se čini da se povratkom nije vratio u 2026. godinu, kako je planirao, već ravno u – 1991.

''Upravo sam sletio u Hrvatsku! Ali čini mi se da je avion išao prebrzo i da sam se vratio kroz vrijeme. Umjesto planirane 2026., ja sletio u 1991. godinu'', započeo je Rogoznica.

Pjevač se zatim osvrnuo na podjele i svađe koje su, kako kaže, izbile dok ga nije bilo, aludirajući na polemike oko Thompsona i dočeka rukometaša.

''Ostavim vas same misec dana, a vi međusobno zaratili?!'', napisao je, pa dodao kako je vrijeme da se sve krene iz početka”

Rogoznica je poručio da u novoj godini želi više druženja, glazbe i zajedništva te pozvao sve da ga zovu na nastupe, naglašavajući kako pjeva sve – od domoljubnih i narodnih pjesama do ex-Yu hitova, klupskih navijačkih pjesama, dalmatinskih, slavonskih i hercegovačkih pjesama – sve u istom ritmu.

''Jer na kraju dana – svi smo mi isti. Svi smo dica iste matere i svi želimo isto. Radovati se i veseliti zajedno ovom predivnom životu, a ne ratovati'', poručio je.

Na kraju je zahvalio svima koji su ga pratili tijekom putovanja, otkrivši impresivnu brojku – čak 7,6 milijuna pregleda na društvenim mrežama u posljednjih mjesec dana.

''Pa ako ste to slučajno zaboravili dok me nije bilo – zovite da vas tome prisjetim. Ljubi vas vaš zabavljač'', zaključio je Boris.

