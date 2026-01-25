Koja uživancija na Tajlandu! Boris Rogoznica od sreće zaplesao ispod slapa

Boris Rogoznica na Tajlandu je snimio trenutak sreće pod slapom, a sve je to podijelio s pratiteljima na Instagramu.

Glazbenik Boris Rogoznica već neko vrijeme boravi na Tajlandu, a sada je svoje pratitelje oduševio novom objavom snimljenom kraj predivnog slapa.

U kupaćim gaćicama, bos i ozarenog lica, Boris je pokazao koliko mu priroda znači i koliko je slobodan kada je okružen njezinom snagom.

"Obožavam slapove! Gdje god dođem, prvo tražim ima li ih u blizini.

Penjem se po kamenju, ulazim u vodu i postajem dio slapa. Puštam ga da prođe mojim tijelom i poteče mojim venama. Tako postajemo jedno.

A onda, onda plešem od sreće", stoji u opisu.

Inače, Rogoznica je prije Tajlanda boravio u Indiji gdje ga je zatekao kulturološki šok, a njegovu brutalno iskrenu objavu pročitajte OVDJE.

Boris Rogoznica u Indiji - 2 Foto: Instagram

