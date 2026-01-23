Boris Rogoznica pokazao prizore koji su ga oborili s nogu na egzotičnoj avanturi

Boris Rogoznica trenutke svoje pustolovine diljem svijeta dijeli na društvenim mrežama, a sada je pokazao što ga je posebno oduševila na novoj destinaciji.

Glazbenik Boris Rogoznica, koji je posljednjih tjedana oduševljavao pratitelje prizorima sa svog putovanja po Indiji, nastavio je svoju egzotičnu avanturu u Tajlandu.

S nove destinacije javio se na društvenim mrežama te uz nekoliko fotografija otkrio što ga je posebno očaralo – čarobni zalazak sunca.

Naime, na jednoj fotografiji Boris je snimljen u plićaku, okrenut prema horizontu, dok se sunce polako spušta prema moru i ostavlja zlatni trag na mirnoj površini vode. Na drugoj fotografiji pozirao je na pješčanoj plaži, u blizini palme.

Boris Rogoznica Foto: Instagram

Boris Rogoznica Foto: Instagram

''Ovdje zalazak...'', napisao je kratko Rogoznica.

Boris Rogoznica Foto: Boris Rogoznica/Facebook

Njegovi pratitelji objavu su u zatrpali brojnim komentarima.

''Top'', ''Uživaj za sve pare'', ''Prekrasno'', pisali su mu pratitelji na Instagramu.

Inače, u Indiji ga je zatekao kulturološki šok, a njegovu brutalno iskrenu objavu pročitajte OVDJE.

Boris Rogoznica u Indiji - 2 Foto: Instagram

Nedavno je podijelio i fotku iz kreveta s misterioznom ženom, više o tome pisali smo OVDJE.

Boris Rogoznica - 3 Foto: Boris Rogoznica/Instagram

