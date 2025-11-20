Zimska idila udvoje! Boris Rogoznica objavio fotku iz kreveta s misterioznom ženom

Boris Rogoznica ovih je dana pobjegao na bajkovitu destinaciju, a najviše pažnje privukla je njegova objava iz kreveta u kojoj pozira s misterioznom ženom čiji identitet i dalje taji.

Pjevač Boris Rogoznica ovih je dana pobjegao od gradske gužve i uputio se u predivnu Logarsku dolinu u Sloveniji, jednu od najčarobnijih zimskih destinacija u regiji.

Prekrivena svježim snijegom, okružena dramatičnim planinskim pejzažima i moćnim slapovima, ova je dolina pravi raj za sve ljubitelje prirode – a Boris izgleda kao da uživa svake sekunde.

Na svojim je društvenim mrežama objavio video i fotografija s izleta. Snijeg, stijene i zimska idila čine savršenu kulisu, a Boris se, sudeći po osmijehu i razigranoj energiji, ondje odlično zabavlja.

No, najveću pozornost izazvala je fotografija iz kreveta koju je objavio – jer pored njega leži misteriozna žena! Iako joj je lice sakrio emotikonom, jasno je da pjevač uživa u toplom i intimnom zimskom odmoru udvoje. On je na fotki pozirao bez majice.

Tko je njegova pratnja, Boris zasad nije otkrio… ali sigurni smo da će njegovi pratitelji budno pratiti svaku iduću objavu.

I u rujnu je objavio prizore s misterioznom ženom, a više o tome pisali smo OVDJE.

