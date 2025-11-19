Nova drama na Miss Universe! Jedna od misica hitno hospitalizirana nakon strašnog pada

Jamajčanska predstavnica na Miss Universe Gabrielle Henry završila je u bolnici nakon što je na preliminarnom natjecanju pala i udarila se.

Ovogodišnji izbor za Miss Universe i dalje prati loša sreća. Nakon što je meksička predstavnica Fatima Bosch umalo diskvalificirana, uhićenja direktora meksičke organizacije i povlačenja članova žirija zbog sumnji u namještanje, izbor je dobio novu dramu.

Jamajčanska predstavnica dr. Gabrielle Henry hitno je hospitalizirana nakon što je tijekom preliminiranog natjecanja večernjih haljina spotaknula se i pala s pozornice.

⚠️ ACCIDENTE Miss Jamaica 🇯🇲 sufrió una caída durante un evento preliminar del Miss Universo 2025. El incidente ocurrió mientras desfilaba con su traje de noche, y, según los informes, cayó en un hueco del escenario. Los médicos están asistiéndola tras el suceso, aunque no se ha confirmado su estado exacto en los snippets disponibles.

Kako se može vidjeti na snimci koja se može naći na TikToku, Henry se zapetljala o haljinu i pala u ruku između pisti, a odmah poslije snimljeno je i kako su je odveli na nosilima iz dvorane. Bez obzira na hitnu intervenciju, natjecanje se svejedno nastavilo.

Kako su poručili iz jamajčanske organizacije Henry je odvezena u bolnicu Paolo Rangsit gdje je utvrđeno kako nije zadobila ozljede opasne po život, no savjetovano je da ostane još u bolnici zbog dodatnih pretraga.

Predstavnica Jamajke je po struci oftalmologinja, a za svoj humanitarni rad je istaknula angažman s osobama s oštećenjem vida. Osnovala je zakladu See Me Foundation koja slijepim i slabovidnim osobama pruža obrazovne i ekonomske prilike.

