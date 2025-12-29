Zaručio se mladi dinamovac! Njegova zanosna partnerica pokazala raskošni prsten

Nogometaš Gabriel Vidović zaručio je svoju partnericu, koja se sretnim vijestima pohvalila na Instagramu.
Dinamovac Gabriel Vidović ovih dana ima velik razlog za slavlje, a sretnu vijest sa svima je podijelila njegova atraktivna partnerica Julia Knežević.3 vijesti o kojima se priča ''nemirno je srce naroda'' Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu Šokirala izjavom ''Sretnija bih bila da sam rodila psa'': Francuska ikona nikad nije prihvatila jedinog sina svi ih prate Svi su gledali u njega, a on samo nju: Markantni Šime dopratio Maju Šuput na koncert
Naime, par se zaručio. Julia je na Instagramu objavila niz fotografija na kojima ponosno pokazuje zaručnički prsten, a u jednoj od njih pozira i s 22-godišnjim nogometašem.
''Ti si ono gdje želim biti zauvijek", napisala je uz prizore.
Julia Knežević, Gabriel Vidović Foto: Instagram
Julia Knežević, Gabriel Vidović Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity U raskoši i daleko od zime, blagdani su za obitelj našeg vatrenog izgledali posve drugačije!
Njezinu objavu pratitelji su brzo zatrpali brojnim čestitkama.
Inače, nije previše detalja poznato javnosti o njihovoj vezi. Vidović je prvu zajedničku fotografiju podijelio u kolovozu 2020. s odmora u Grčkoj.
Julia je profesionalni model, a na Instagramu je prati oko 170 tisuća pratitelja.
Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer otkrio kada je izgovorio sudbonosno da partneru iz Srbije
Na profilu uglavnom dijeli svoje fotografije, a na njemu se mogu naći i slike s proslave Dinamova naslova 2024. i Bayernova naslova ove godine.
Više o njoj pročitajte OVDJE.
1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Keruma ispred zatvora dočekala supruga Fani, nije se činilo da je smetaju fotografi
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Stela Rade nastupila u Zelini nakon prošlogodišnjeg skandala: ''Iznad svih očekivanja''
Pogledaji ovo Zanimljivosti Kojoj to želji svog sina Meghan Markle ne želi udovoljiti?