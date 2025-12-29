Zaručio se mladi dinamovac! Njegova zanosna partnerica pokazala raskošni prsten

Nogometaš Gabriel Vidović zaručio je svoju partnericu, koja se sretnim vijestima pohvalila na Instagramu.

Dinamovac Gabriel Vidović ovih dana ima velik razlog za slavlje, a sretnu vijest sa svima je podijelila njegova atraktivna partnerica Julia Knežević.

Naime, par se zaručio. Julia je na Instagramu objavila niz fotografija na kojima ponosno pokazuje zaručnički prsten, a u jednoj od njih pozira i s 22-godišnjim nogometašem.

''Ti si ono gdje želim biti zauvijek", napisala je uz prizore.

Njezinu objavu pratitelji su brzo zatrpali brojnim čestitkama.

Inače, nije previše detalja poznato javnosti o njihovoj vezi. Vidović je prvu zajedničku fotografiju podijelio u kolovozu 2020. s odmora u Grčkoj.

Julia je profesionalni model, a na Instagramu je prati oko 170 tisuća pratitelja.

Na profilu uglavnom dijeli svoje fotografije, a na njemu se mogu naći i slike s proslave Dinamova naslova 2024. i Bayernova naslova ove godine.

Više o njoj pročitajte OVDJE.

