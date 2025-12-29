Stela Rade nastupila u Zelini nakon prošlogodišnjeg skandala: ''Iznad svih očekivanja''

Stela Rade na društvenim je mrežama podijelila video sa svog nastupa u Svetom Ivanu Zelini.

Najpoznatija hrvatska harmonikašica i pobjednica našeg showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', Stela Rade, na društvenim se mrežama pohvalila kako je nastupila na Adventu u Svetom Ivanu Zelini.

Nakon skandala koji se dogodio prošle godine Stela nije skrivala svoje dojmove poslije nastupa.

Stela Rade na Instagramu Foto: Instagram

''Sveti Ivan Zelina - Hvala tisuću puta. Hvala gradu na pozivu i povjerenju unatoč situaciji prošle godine. Bilo je iznad svih mojih očekivanja'', napisala je.

Podijelila je i video spektakularne atmosfere, a objava je skupila tisuće lajkova. U komentarima su obožavatelji nizali emotikone srca i vatrice.

Stela Rade na Instagramu Foto: Instagram

Podsjetimo, Steli je prošle godine tik uoči nastupa otkazan koncert, a koje je objašnjenje tada stiglo od turističke zajednice, čitajte OVDJE.

Stela Rade - 8 Foto: Nova TV

Nedavno je Stela prekinula Senidin koncert u Zagrebu, a razlog pročitajte OVDJE.

Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX

