Stela Rade nastupila u Zelini nakon prošlogodišnjeg skandala: ''Iznad svih očekivanja''

Stela Rade na društvenim je mrežama podijelila video sa svog nastupa u Svetom Ivanu Zelini.
Nakon skandala koji se dogodio prošle godine Stela nije skrivala svoje dojmove poslije nastupa.
Stela Rade na Instagramu Foto: Instagram
''Sveti Ivan Zelina - Hvala tisuću puta. Hvala gradu na pozivu i povjerenju unatoč situaciji prošle godine. Bilo je iznad svih mojih očekivanja'', napisala je.
Podijelila je i video spektakularne atmosfere, a objava je skupila tisuće lajkova. U komentarima su obožavatelji nizali emotikone srca i vatrice.
Stela Rade na Instagramu Foto: Instagram
Podsjetimo, Steli je prošle godine tik uoči nastupa otkazan koncert, a koje je objašnjenje tada stiglo od turističke zajednice, čitajte OVDJE.
Stela Rade - 8 Foto: Nova TV
Nedavno je Stela prekinula Senidin koncert u Zagrebu, a razlog pročitajte OVDJE.
Stela Rade Foto: Josip Moler / CROPIX
