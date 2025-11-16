Drama u Zagrebu: Stela Rade prekinula nastup regionalne zvijezde zbog hitne intervencije

Vidno uznemirena Stela Rade nakratko je prekinula koncert Senidah u zagrebačkom Mintu nakon što je pozlilo njezinoj majci Lidiji.
Naša pjevačica Stela Rade iznenada se popela na pozornicu kako bi pozvala pomoć. Njezinoj majci Lidiji naglo je pozlilo dok su stajale u prvom redu, a vidno uspaničena Stela pokušala je dozvati pomoć te prekinula Senidin nastup.
U prvom trenutku je nastao kaos jer su zaštitari pomislili kako je riječ o obožavateljici koja pokušava doći do Senidah, pa su krenuli do nje kako bi je uklonili, no kada je postalo jasno da se radi o hitnoj situaciji, Senidah je prekinula koncert i uputila zaštitare i osoblje.
"Slušajte me, ovdje dolje. Provjerite odmah", rekla je Senidah zaštitarima koji su Lidiji pružili pomoć, nakon čega je Stela otišla s pozornice i došla do svoje majke. Nakon što je situacija stavljena pod kontrolu, Senidah se zahvalila na razumijevanju i nastavila koncert.
Stela, koja je nedavno objavila novi singl "Da srce odmorim", oglasila se na Instagramu, zahvalivši se i poručivši kako je Lidija dobro.
"U jednom trenutku sam primijetila da je mojoj mami pozlilo u publici. To je nešto na što se ne možeš pripremiti, i mogu samo reći da me u sekundi obuzela panika i briga. U takvim trenucima ne razmišljaš ni o pozornici ni o tome ko je na njoj — samo o tome kako što brže pomoći osobi koju najviše voliš", napisala je Stela, dodavši kako je reagirala instiktivno.
"Klub je bio prepun, nije se moglo ni proći, i u toj gužvi to mi je bila jedina opcija. Vjerujem da bi svatko napravio isto da se našao u toj situaciji. Najvažnije mi je da je moja mama sada dobro. Ona mi je najveća podrška, moj oslonac i osoba koja je samnom u svakom koraku — i privatno i u karijeri. Bez nje ništa od ovoga što radim ne bi imalo isti smisao", riječi su Stele Rade, koja se s majkom natjecala na Supertalentu.
