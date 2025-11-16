Tony Cetinski pokazao novi imidž, ovakvog ga nismo vidjeli godinama!

Tony Cetinski pojavio se na koncertu Hrvatska noć u Frankfurtu s muškom punđom.

Ovogodišnje, 14. izdanje koncerta Hrvatska noć održano je u Suwag Energie Areni u Frankfurtu.

Više od pet tisuća mjesta nije bilo dovoljno za sve zainteresirane Hrvate u dijaspori koji su se i ove godine okupili u njemačkom gradu kako bi ispratili nastupe neke od naših najvećih glazbenih zvijezda.

Velike ovacije od publike dobio je Tony Cetinski, koji je oduševio publiku izvedbom hitova poput "Opet si pobijedila", "Blago onom ko te ima" i ostale. 56-godišnji pjevač iz Rovinja na koncertu je pokazao i novi imidž, iznenadivši i najokorjelije fanove.

Tony Cetinski - 2 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Tony Cetinski - 4 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Tony Cetinski - 3 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Odjeven u crnu majicu i hlače, Cetinski je zavezao kosu u tzv. "man bun" (hrv. muška punđa), čime je mnoge podsjetio na svoje početke karijere.

Naš pjevač ne krije kako se 2021. odlučio na transplataciju kose, a rezultati su sada vidljiviji nego ikad.

Tony Cetinski Foto: In Magazin

Tony Cetinski - 2 Foto: In Magazin

Tony Cetinski - 2 Foto: In Magazin

"Već dugo imao sam želju otići na transplantaciju kose i sretan sam što zbog toga nisam morao otputovati izvan granica Lijepe Naše. Iskreno se veselim rezultatima!", ispričao je Tony na društvenim mrežama.

Hrvatsku noć je vodio Dalibor Petko, a osim Tonyja, publika je gledala i nastupe Miroslava Škore, Mate Bulića, Petra Graše, Doris Dragović, dua Dalmatino, grupe Vigor, TS Dukati i benda Hrvatske ruže.

Na koncertu je emitirana i posveta Halidu Bešliću, o čemu više pročitajte OVDJE.

