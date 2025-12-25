Pogledajte video! Thompson ispred KBC-a Split pjevao božićne pjesme pacijentima

Na Božić ispred KBC-a Split, Zbor mladih župe Žnjan zapjevao je božićne pjesme ispod bolničkih prozora, a pridružio im se i Marko Perković Thompson.

Na Božić, ispred splitskog KBC-a održan je poseban glazbeni trenutak – Zbor mladih iz župe Žnjan u 12:30 sati zapjevao je božićne pjesme ispod bolničkih prozora i balkona, u sklopu nove inicijative koja se prvi put organizirala na ovoj lokaciji.

Posebno iznenađenje bio je i dolazak Marka Perkovića Thompsona, koji se pridružio zboru, što potvrđuju i snimke koje je objavila Dalmacija Danas.

"Doživljaj je bio fantastičan. Veliko hvala zboru župe Žnjan i gospodinu Marku Perkoviću Thompsonu što su izdvojili svoje vrijeme da bi usrećili naše pacijente koji danas nažalost nisu bili u prilici biti sa svojim obiteljima. Ovo je jedna hvalevrijedna, humana gesta. Hvala im još jednom od srca i nadamo se da će postati tradicija", poručili su iz splitske bolnice.

Inicijativu je pohvalio i nadbiskup Zdenko Križić.

"To je lijepo, da se i onima koji ne mogu uobičajeno slaviti Božić donese malo radosti."

Borna Matijević iz župe Žnjan dodao je kako je ideja nastala iz osobnog iskustva.

"Gospođa Sandra i gospodin Marko imali su iskustvo da su bili sami i bolnici i u daljini su čuli pjesmu koja im je dala radost i nadu. Odlučili su i drugima donijeti to veselje."

OVDJE pogledajte kako izgledaju blagdani u Thompsonovu domu.

