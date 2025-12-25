Što za našu pjevačicu znači živjeti vjeru: ''Uvijek se pokazalo da Bog ima neki bolji plan za mene''

Naš Davor Garić za IN magazin je razgovarao s našom pjevačicom Zsa Zsom.

Pjevačica Zsa Zsa zasjela je s Davorom Garićem u dnevni boravak našeg IN magazina.

Je li i njoj veselo na Božić i općenito u ovo blagdansko vrijeme?

''Ja sam najveći božićni freak ikad, odmalena, od kad znam za sebe! Volim tu toplinu, uopće nije stvar tih poklona i svega toga. OK, kao klinka sam i to iščekivala. Ali uvijek mi je bila ta neka posebna čarolija u zraku. Doma smo očuvali tu tradiciju, nama je Božić stvarno obiteljski dan. Jedemo, pjevamo!'', govori nam Zsa Zsa.

Da li se zaista zapjeva za njezinim stolom?

''Apsolutno. U mojoj obitelji su svi glazbenici. Netko ima 3 iz glazbenog, netko ima 5, ali ja imam doma hrpetinu bespotrebnih instrumenata, onda se to zna desit da to izvadim''.

Koji je najčudniji instrument koji zna svirati?

''Ne znam ni kako se zove! Ono kad ovako pušeš, ali sviraš klavijaturu zapravo! Truba klavijatura!''.

Zsa Zsa je jedna od onih koja dane do Božića počne odbrojavati od rujna?

''Ma u kolovozu!'', priznaje.

Njoj Božić nije samo na današnji dan, nego ga živi svaki dan kroz cijelu godinu.

'' Apsolutno. Bilo bi lijepo da ga svi nosimo u srcu svaki dan, koliko god to zvuči kao klišej!''.

A što za nju znači živjeti vjeru?

''Pa ja zapravo ni ne znam pričati o tome kako znaju neki ljudi koji su jako načitani, jako profesionalno propovijedaju. Ja to volim iz srca i osjećam da nikad nisam sama. Jako puno životnih situacija koje možda nisu uvijek pozitivne za mene, pripisujem tome da to tako mora bit, da je tako bolje za mene. Često me ta vjera onda spasi od one ljutne i pitanja ''Zašto se to baš meni dešava?'', zato jer se stvarno uvijek pokazalo da je Bog imao neki bolji plan za mene''.

A na čemu je najzahvalnija, ne samo u karijeri nego i privatno?

''Najzahvalnija sam na tome da imam koliko toliko normalnu obitelj…hahaha…obitelj koja je uvijek tu i koji su moje utočište''.

