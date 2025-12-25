Čega se to morao odreći legendarni glumac kako bi doživio 100 godina?

Dick Van Dyke progovorio je o svojoj dugovječnosti te priznao što mu je to doprinijelo da doživi 100 godina.

Legendarni glumac Dick Van Dyke, koji je proslavio 100. rođendan, otkrio je da je odricanje od alkohola i cigareta vjerojatno razlog zašto je još uvijek živ i zdrav.

Ikona filmova poput "Mary Poppins" nedavno je govorio na privatnom događaju u svom domu u Malibuu o karijeri, životu i borbi s najtežim navikama.

Nagrađivani glumac priznao je da tek u srednjim godinama shvatio svoju sklonost prekomjernom ponašanju.

Dick Van Dyke - 11 Foto: Profimedia

"Sviđalo mi se pušenje pa sam onda sam u tome pretjerivao", objasnio je te priznao da ga je upravo to dovelo do prekretnice u životu.

"Zato sam se riješio alkohola, cigareta i svega toga, što je vjerojatno razlog zašto sam još uvijek ovdje", podijelio je Van Dyke.

Godine 1972. sam se prijavio u bolnicu zbog liječenja ovisnosti o alkoholu, a prestanak pušenja opisao je kao još teži izazov.

Dick Van Dyke - 3 Foto: Profimedia

"Bilo je puno gore nego alkohol i činilo se kao da prestanak traje zauvije", rekao je u intervjuu iz 2023.

Van Dyke svoju dugovječnost ne pripisuje samo odricanju od poroka, već i tome što ne gaji ogorčenost.

Dick Van Dyke - 8 Foto: Profimedia

"Uvijek sam mislio da su ljutnja i mržnja ono što čovjeka iznutra izjeda... Nikada zapravo nisam uspio razviti osjećaj mržnje. Mislim da je to jedna od glavnih stvari koje su me održale."

Istaknuo je i kako je njegov otac, koji je stalno bio nezadovoljan stanjem u svijetu, umro sa 73 godine, što je dodatno učvrstilo njegovu vjeru da gorčina može biti pogubna.

Dick Van Dyke - 10 Foto: Profimedia

Dick Van Dyke, Arlene Silver Foto: Profimedia

Van Dyke je priznao da je svjestan da kraj života dolazi, ali kaže da se ne boji: "Kad umreš, umreš. Iz nekog razloga se ne bojim smrti… Imao sam tako divan, ispunjen i uzbudljiv život. Ne mogu se žaliti," rekao je za People.

Veliku ulogu u njegovom životu imala je i supruga, make‑up artistica Arlene Silver (54), za koju kaže da je bila najbolja odluka koju je donio.

Dick Van Dyke, Arlene Silver Foto: Profimedia

Dick Van Dyke, Arlene Silver Foto: Profimedia

"Ona je zaslužna što me drži u sadašnjem trenutku... Činila me sretnim svakog dana mog života... Jednostavno imam sreće."

