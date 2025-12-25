Prepoznajete li mališane na slici? U pitanju su brat i sestra s naše glazbene scene!

Franka Batelić vratila se u djetinjstvo i pokazala kako danas proživljava božićnu čaroliju sa svojom djecom.

Pjevačica Franka Batelić raznježila je svoje pratitelje emotivnim postom na Instagramu u kojem se prisjetila blagdanskih uspomena i poručila koliko joj znače obiteljski trenuci.

Na starim fotografijama pažnju privlače ona i njezin brat kako sjede ispred božićnog drvca iz djetinjstva, a Franka to uspoređuje s današnjim božićima koje provodi sa svojom djecom.

Pogledaji ovo Celebrity Niko Tokić Kartelo pokazao svoju kćer i zeta koji je bivši Vatreni: "Obitelj na okupu!"

"Nikola i ja ispred bora kroz tri godine. Hvala mama, tata i nona na najtoplijim, najnježnijim, najsretnijim sjećanjima. Tu istu čaroliju pokušavam oživjeti i ponovno proživjeti i sa svojim klincima.. jer ima li išta ljepše od dječjeg ozarenog lica na božićno jutro? Svima vam želim Sretan i Blagoslovljen Božić ispunjen s puno ljubavi i mira", napisala je u opisu.

Franka Batelić s bratom Foto: Franka Batelić/Instagram

Franka Batelić s bratom Foto: Franka Batelić/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Hollywood u žalosti: Preminuo glumac iz "Prijatelja" koji je obilježio brojne hit serije

Galerija 26 26 26 26 26

Inače, Frankin brat Nikola nastupa na glavnom trgu za doček Nove godine, a više o tome pročitajte OVDJE.

Franka Batelić i brat Nikola Foto: Instagram

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Najstariji Beckhamov sin na Božić produbio obiteljski jaz o kojem bruji cijeli svijet

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pročitajte hit-pismo Djedu Božićnjaku koje je napisao sin Ide Prester!

Pogledaji ovo Celebrity Osvanula fotka! Evo u društvu kojih legendi je Gvardiol proveo Badnjak u centru Zagreba