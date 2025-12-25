Pročitajte hit-pismo Djedu Božićnjaku koje je napisao sin Ide Prester!

Iva Prester raznježila je pratitelje objavom božićnog pisma svog sina koje je podijelila na Instagramu.
U veselo ručno napisanom pismu, mališan je iskreno i bez okolišanja izrazio svoje blagdanske želje i razloge zbog kojih vjeruje u čaroliju Božića.
U pismu, koje Iva ponosno dijeli sa svojim pratiteljima, dječje su riječi pune jednostavnosti ali i slatkog entuzijazma.
"Djedice, oprosti što nemam pravi bor, ali, ako ti ne smeta, imam mali plastični bor na prozoru. E sad, za poklone bih želio, ako možeš ući na tablet koj nema maskicu, ući u videoigru koja se zove Roblox, skroz je plava i ima bijelu kocku na njemu. Uđi zkroz u desni kut i kupiš tamo gdje je košta 11 €, i gdje piše 800 r i to je to za Roblox. Uz Roblox želim cool igračku za mog brata. on želi ovo: ja sam roko i želim pariće. Maksimalno 100 eurića aj ćao! Ps: prvi koj je pisao zove se Rio. Hvala!!!", napisao je.
Objava je u trenutku postala hit među Ivinim pratiteljima, koji su u komentarima preplavili profil emotikonima, pohvalama za kreativnost i iskrenost te brojnim željama malom autoru pisma.
Podsjetimo, sa suprugom Ivanom Ida je u braku od 2013. godine te zajedno imaju dvojicu sinova - Rija i Roka, a za što sretniji brak u njihovu su slučaju ključna zajednička putovanja, kako je jednom objasnila.
''Ja bih tu bila malo ljenja jer sam više u brizi o djeci, ali on je tu u pravu, jednom mjesečno moramo otići nekamo kao par'', rekla je pjevačica za IN magazin.
Obitelj je sedam godina živjela u Beogradu, a onda su se preselili u Zagreb.
