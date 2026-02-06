Zavirite u rezidenciju s rijetkim kraljevskim potpisom koja traži novog vlasnika, ovo je cijena vrijednog zdanja!

Bivša kraljevska kuća iz imanja Sandringham, izgrađena 1841. godine i s potpisom kralja Georgea VI. na vlasničkom dokumentu, prodaje se u Norfolku za 950.000 funti.

Bivša kraljevska rezidencija u sklopu poznatog imanja Sandringham u engleskom Norfolku našla se na tržištu nekretnina, a uz impresivnu povijest dolazi i s rijetkim kraljevskim potpisom.

Riječ je o Beck Houseu kralja Georgea V., elegantnoj viktorijanskoj kući s četiri spavaće sobe, izgrađenoj davne 1841. godine, koja se prodaje za 950.000 funti.

Kuću je početkom 20. stoljeća kupio kralj George V. za svog upravitelja zemljišta Franka Becka i njegovu obitelj. Beck je radio za kraljevsku obitelj od 1891. godine sve do svoje smrti 1915., kada je kao zapovjednik dobrovoljačke jedinice Sandringhama poginuo u Prvom svjetskom ratu, u poznatoj Galipoljskoj kampanji.

Posebnu vrijednost ovoj nekretnini daje originalni vlasnički dokument na kojem se nalazi potpis kralja Georgea VI., što je prava rijetkost na tržištu i dodatni mamac za kolekcionare i ljubitelje kraljevske povijesti. Osim bogate prošlosti, kuća nudi i raskošan interijer, prostrane sobe, unutarnji bazen, velik vrt te mirno okruženje tipično za engleski countryside.

Ova povijesna nekretnina idealna je prilika za one koji žele živjeti u kući s pričom, ali i doslovnim kraljevskim pečatom, a interes za ovakav komad britanske povijesti već je, očekivano, velik.

