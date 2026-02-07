Ovo je jasan znak kraja? Blanka Vlašić ponovno bez vjenčanog prstena

Blanka Vlašić sudjelovala je u jednom panelu u Splitu povodom skorašnjeg maratona, no pažnju mnogih je privukao ponovni izostanak vjenčanog prstena.

Blanka Vlašić pojavila se u centru Mall of Split na panel-raspravi "Znanje je dio forme – o važnosti cjeloživotnog obrazovanja sportaša", organiziranoj povodom održavanja Splitskog marathona.

Naša proslavljena atletičarka i trenutno predsjednica splitskog kluba ASK snimljena je u razgovoru s ostalim sudionicima, no pažnju okupljenih, ali i fotografa, privukao je detalj s njezina izgleda.

Blanka Vlašić - 6 Foto: Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Blanka Vlašić - 3 Foto: Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Naime, Blanka je snimljena bez vjenčanog prstena, što joj nije prvi puta. Bivša visašica boravila je u javnosti minimalno dvaput kada je fotografirana bez da nosi vjenčani prsten. Znači li to kraj braka s belgijskim novinarom Rubenom Van Guchtom, nije poznato.

Blanka Vlašić - 5 Foto: Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Blanka Vlašić - 4 Foto: Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

U elegantnom, poslovnom izdanju, s plavim sakoom, neutralnom majicom i decentnim nakitom, bivša atletičarka djelovala je ozbiljno i fokusirano, aktivno sudjelujući u razgovoru i raspravi. Fokus panela ostao je na važnosti obrazovanja sportaša i pripremi za život nakon profesionalne karijere, temi o kojoj je Vlašić govorila iz osobnog iskustva. Uz nju su sudjelovali Vik Lalić, Frane Žuvela, Nelija Rudolfi i Kristijan Sindik.

Blanka Vlašić - 1 Foto: Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram

Blanka Vlašić - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Vlašić i Van Gucht su u braku od 2022., kada su dobili i sina Monda. Međutim, preokret se dogodio u studenom 2024., kada je belgijski novinar, koji se specijalizirao za praćenje biciklizma, priznao da ima otvoreni brak s našom proslavljenom sportašicom.

I dok fotografije s Vlašić nije objavljivao već mjesecima, Van Gucht na društvenim mrežama redovito objavljuje slike sa spisateljicom Charlotte Van Looy i manekenkom Valentine Besard.

Što joj je ipak izmamilo osmijeh na lice, otkrijte OVDJE.

