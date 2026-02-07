Zvijezda hit-serije službeno optužena za zlostavljanje djece! Detalji optužnice su strašni

Savezne vlasti Novog Meksika službeno su podignule optužnice protiv Timothyja Busfielda zbog zlostavljanja dječaka na setu snimanja serije "The Cleaning Lady".

Velika porota u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko službeno je optužila glumca i redatelja Timothyja Busfielda po četiri točke za seksualni kontakt s djecom.

Prema optužnici, Busfield je navodno dirao dvoje maloljetnika na setu serije "The Cleaning Lady" tijekom snimanja u Albuquerqueu između studenog 2022. i proljeća 2024. godine.

Timothy Busfield - 4 Foto: Profimedia

Timothy Busfield - 2 Foto: Afp

Jedan od dječaka ispričao je forenzičkom istražitelju da mu je glumac u više navrata dirao intimne dijelove dok je imao sedam i osam godina, dok je njegov brat blizanac također naveo da je bio neprimjereno dodirivan, iako u početku o tome nije govorio.

Timothy Busfield - 2 Foto: Profimedia

Timothy Busfield - 3 Foto: Profimedia

Optužbe su podignute manje od mjesec dana nakon Busfieldova uhićenja zbog sličnih kaznenih djela. Glumac sve navode oštro negira te tvrdi da je riječ o lažima i osveti roditelja dječaka, koji su, prema obrani, navodno reagirali nakon što su njihova djeca izgubila uloge u seriji. Busfield je prije suđenja poručio da će se boriti protiv optužbi.

Timothy Busfield - 2 Foto: Profimedia

Timothy Busfield - 1 Foto: Profimedia

S druge strane, tužiteljstvo navodi kako su iskazi djece potkrijepljeni medicinskim nalazima i izjavama terapeuta te da su dokazi snažni i konkretni. Slučaj će voditi Odjel za posebne žrtve, a očekuje se da će završiti suđenjem.

Busfield, koji je u braku s glumicom Melissom Gilbert, publici je poznat po ulogama u hitovima poput "The West Wing", "Field of Dreams" i "Thirtysomething". Sudski proces koji je pred njim mogao bi ozbiljno obilježiti njegovu karijeru i privatni život.

