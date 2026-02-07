Pretraži
prijeti mu zatvor

Zvijezda hit-serije službeno optužena za zlostavljanje djece! Detalji optužnice su strašni

Piše E.G., Danas @ 16:17
Timothy Busfield - 6 Timothy Busfield - 6 Foto: Profimedia

Savezne vlasti Novog Meksika službeno su podignule optužnice protiv Timothyja Busfielda zbog zlostavljanja dječaka na setu snimanja serije "The Cleaning Lady".

