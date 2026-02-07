Ma tko kaže da je zima dosadna? Subotnje sunce okupilo brojne poznate Hrvate na špici!

Subotnje sunce izmamilo je poznate Hrvate na zagrebačku špicu, ponovno potvrdivši metropolu kao središte događaja vikendom.
Sunčano, ali prohladno subotnje prijepodne ponovno je izmamilo brojne Zagrepčane i goste u središte grada, a zagrebačka špica još je jednom potvrdila status omiljenog mjesta za druženje, šetnju i pokazivanje stila.3 vijesti o kojima se priča snažan domoljubni simbol Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove podijelio fotke Za pamćenje! Jedan detalj s Thompsonova koncerta u Rijeci svima je oduzeo dah ''Velika produktivnost'' Hari Mata Hari progovorio o ulozi peterostrukog djeda: ''Svi su na dobrom putu, kao što je i djed''
Iako su temperature bile niske, Trg bana Jelačića i okolne ulice bili su prepuni, uz dobro poznatu živahnu atmosferu.
Galerija 18 18 18 18 18
Paula Veličković Foto: Josip Moler / CROPIX
Mirjana Rakić Foto: Josip Moler / CROPIX
Marko Kutlić Foto: Josip Moler / CROPIX
Ivana Antunović Foto: Josip Moler / CROPIX
Pogledaji ovo Zanimljivosti "Nije joj se dalo…": Publika nemilosrdna prema Mariah Carey nakon olimpijskog nastupa
Među mnoštvom su se mogli primijetiti i brojni poznati – špicom su prošetali Mirela Holy, Ena Mutapčić, Marko Kutlić, Zevin, Polina Guseva, Ronald Braus, Davor Štern, Mirjana Rakić, Ivana Antunović i mnogi drugi.
Ena Mutapčić Foto: Josip Moler / CROPIX
Iskra Ješanović Foto: Josip Moler / CROPIX
Polina Guševa Foto: Josip Moler / CROPIX
Zevin Foto: Josip Moler / CROPIX
Uz kavu na suncu, kratke razgovore i brze pozdrave, subotnja špica još je jednom pokazala da ni hladnoća ne može spriječiti Zagrepčane u njihovoj omiljenoj vikend rutini.
Kako je bilo protekle subote, pogledajte OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Karnevalska euforija u Samoboru: Severina u krznu rasplesala tisuće na glavnom trgu!
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Zanimljivosti Pogledajte spektakularnu galeriju s otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Italiji!
Pogledaji ovo Celebrity Kolinda Grabar-Kitarović stigla u Milano na Zimske olimpijske igre, s njom je bio i poznati suputnik!
Pogledaji ovo Celebrity Ovo je jasan znak kraja? Blanka Vlašić ponovno bez vjenčanog prstena