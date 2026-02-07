Ma tko kaže da je zima dosadna? Subotnje sunce okupilo brojne poznate Hrvate na špici!

Subotnje sunce izmamilo je poznate Hrvate na zagrebačku špicu, ponovno potvrdivši metropolu kao središte događaja vikendom.

Sunčano, ali prohladno subotnje prijepodne ponovno je izmamilo brojne Zagrepčane i goste u središte grada, a zagrebačka špica još je jednom potvrdila status omiljenog mjesta za druženje, šetnju i pokazivanje stila.

Iako su temperature bile niske, Trg bana Jelačića i okolne ulice bili su prepuni, uz dobro poznatu živahnu atmosferu.

Među mnoštvom su se mogli primijetiti i brojni poznati – špicom su prošetali Mirela Holy, Ena Mutapčić, Marko Kutlić, Zevin, Polina Guseva, Ronald Braus, Davor Štern, Mirjana Rakić, Ivana Antunović i mnogi drugi.

Uz kavu na suncu, kratke razgovore i brze pozdrave, subotnja špica još je jednom pokazala da ni hladnoća ne može spriječiti Zagrepčane u njihovoj omiljenoj vikend rutini.

