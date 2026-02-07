Karnevalska euforija u Samoboru: Severina u krznu rasplesala tisuće na glavnom trgu!

Spektakularnim koncertom pred prepunim trgom u Samoboru Severina je otvorila ovogodišnji fašnik.

Severina je spektakularnim nastupom otvorila ovogodišnji Samoborski fašnik, pretvorivši glavni gradski trg u pravu koncertnu arenu ispunjenu energijom, pjesmom i – do posljednjeg mjesta – publikom.

Na pozornici je zablistala u crnoj, uskoj kombinaciji koja je naglasila njezinu figuru, a cijeli look podignula je dramatičnim svijetlim krznenim kaputom koji je nosila nonšalantno prebačen preko ramena.

Koncert Severine u Samoboru - 5 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Koncert Severine u Samoboru - 4 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Styling je zaokružila crnim kožnim rukavicama, upečatljivim naušnicama i širokim remenom, dok je kosa bila puštena u laganim valovima. Make-up je bio glamurozan, s naglaskom na oči i osmijeh koji nije skidala tijekom nastupa.

Koncert Severine u Samoboru - 9 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Koncert Severine u Samoboru - 2 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Severina je djelovala iznimno raspoloženo i opušteno, često se smiješeći publici, podižući mikrofon u zrak i komunicirajući s bendom, a njezin nastup pratio je snažan scenski lighting u crvenim i toplim tonovima, koji je dodatno pojačao atmosferu.

Koncert Severine u Samoboru - 1 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Koncert Severine u Samoboru - 6 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Koncert Severine u Samoboru - 7 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Fotografije jasno pokazuju da je samoborski trg bio ispunjen tisućama ljudi – od najmlađih do starijih posjetitelja, mnogi u fašničkim kostimima, s maskama, šarenim kapama i rekvizitima. Iznad publike vijorile su se šarene fašničke zastavice, dok su gotovo svi u publici držali mobitele u zraku, snimajući i fotografirajući svaki trenutak nastupa.

Atmosfera je bila prava karnevalska – vesela, glasna i rasplesana, a Severina je još jednom potvrdila status izvođačice koja bez problema puni trgove i podiže publiku na noge, bez obzira na vremenske uvjete.

Severina - 2 Foto: Instagram

Severina - 2 Foto: Instagram

Koncert Severine u Samoboru - 3 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Otvorenje Fašnika uz Severinu pokazalo se kao pun pogodak, a Samobor je već prve večeri opravdao reputaciju jednog od najveselijih gradova u Hrvatskoj tijekom karnevalskih dana.

Njezina majka nedavno je proslavila rođendan, a više o tome pročitajte OVDJE.

Zašto je jučer objavila fotogaleriju s fotografijama u crvenoj odjeći, otkrijte OVDJE.

