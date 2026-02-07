Tko stoji iza svečanog otvaranja ZOI-ja? Za sve je odgovoran genij hrvatskog porijekla!

Marco Balich tijekom svoje dugogodišnje karijere primio je više strukovnih nagrada, a cijeli svijet u petak je mogao gledati svečano otvaranje Zimskih olimpijskih igara.

Zimske olimpijske igre 2026. otvorene su velikom svečanošću u Milanu i još tri lokacije, a milijarde ljudi diljem svijeta pogledale su barem jedan dio na kojima su se prošetali i naši predstavnici. Međutim, malo tko zna kako se iza otvaranja krio jedan - Hrvat!

Iza spektakla na San Siru te u Predazzu, Livignu i Cortini d'Ampezzo stoji kreativni genij Marco Balich, koji od ranije potpisuje čak 16 olimpijskih ceremonija, 13 regionalnih igara, a nisu mu strane ni suradnje s renomiranim svjetskim brendovima kao što su Louis Vuitton, Ferrari, Dolce & Gabbana, UEFA i slični. Za svoj rad na Olimpijskim igrama 2006. dobio je i nagradu Emmy, a 2017. godine i Compasso d'Oro.

Iako je rođen u Veneciji 1962., Balich vuče korijene iz Splita, a sam nerijetko ističe kako su ova dva grada duboko utkana u povijest njegove obitelji.

"Moja je obitelj u Veneciji već generacijama, ali podrijetlo, koje seže u 19. stoljeće, je iz Splita u Dalmaciji. Odrastanje u Veneciji dalo mi je osjećaj za ljepotu, arhitekturu i umjetnost, ali Split je također dio DNK moje obitelji", izjavio je u intervjuu prije nekoliko godina kada je primio titulu Venecijanac godine.

Njegova povezanost s Olimpijskim igrama započela je u Salt Lake Cityju 2002. godine svečanom primopredajom zastave Torinu te sudjelovanjem u organizaciji Zimskih olimpijskih iagra 2006. godine. Poslije uspješne organizacije sve je krenulo uzlaznom putanjom za Balića, nakon čega je 2013. osnovao Balich Wonder Studio te preuzeo ulogu "glavnog i odgovornog" za organizaciju događaja koje nerijetko prate milijarde ljudi diljem svijeta.

Otvaranje ZOI-ja 2026. nadjenuo je ime Harmonija koja se odražavala kroz fuziju talijanske mode, glazbe i sporta. Svečanost fuzije u kojoj su nastupali Laura Pausini, Ghali, Mariah Carey, Andrea Bocelli, Matilda De Angelis i ostali dodatno je pojačao inovativni olimpijski kotao, osmišljen kao živa, pokretna forma.

Kako je izgledalo otvaranje ZOI, pogledajte OVDJE.

Tko je mlada brza klizačica koja je podignula hrvatsku zastavu na San Siru, pogledajte na Gol.hr-u (OVDJE).

